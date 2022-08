Ricreare zone d’ombra all’esterno con questa splendida rampicante

Trascorrere del tempo all’aria aperta, con questo caldo, potrebbe essere nella maggior parte dei casi proibitivo. Le alte temperature ed i raggi UV provenienti dal Sole, infatti, non permettono un’esposizione prolungata negli spazi esterni delle nostre abitazioni.

Tuttavia, per non rintanarsi in casa, si potrebbero trovare delle soluzioni pratiche per ricreare delle zone d’ombra in cui sostare. Tra queste soluzioni ricordiamo, ad esempio, i pergolati, le tende da sole, i gazebo o gli ombrelloni. A queste ultime, però, si potrebbero affiancare anche delle bellissime piante rampicanti che, oltre a proteggerci, sono anche molto decorative.

Una pianta rampicante davvero meravigliosa e perfetta per coprire muri, ringhiere, balconi e pergolati è la Dregea Sinensis, o Wattakaka. Originaria dell’Africa e dell’Asia meridionale, essa appartenente alla famiglia delle Apocynacee, la stessa della Tweedia, la famosa stella del Sud.

Caratteristiche estetiche

La Dregea Sinensis, in pieno stato vegetativo, può svilupparsi per oltre 3 m di larghezza e 5 m di altezza. È una pianta caratterizzata da fusti cilindrici ricoperti da tantissime foglie altamente decorative. Queste ultime hanno una forma cuoriforme, sono molto grandi e possono raggiungere una lunghezza circa 10 cm.

I fiori, invece, sono riuniti in grandi grappoli e spuntano da alcuni peduncoli bianchi che si sporgono dalle ascelle fogliari. A livello estetico sono veramente sgargianti, per via della corolla a forma di stella e dei petali che al tatto sembrano fatti di cera. Tuttavia, il loro vero punto forte è il profumo inebriante, che ricorda molto quello dei fiori di arancio.

Ricreare zone d’ombra all’esterno con questa splendida pianta rampicante

La Dregea, in genere, fiorisce per tutta l’estate e, nelle zone particolarmente calde, mantiene la fioritura anche fino ad ottobre inoltrato. Cresce molto bene se esposta in pieno Sole ed al riparo dai venti forti e secchi. Tuttavia, mal sopporta il caldo eccessivo (che può causare scottature fogliari) e le gelate intense.

Per quanto riguarda il terreno predilige quelli calcarei, leggermente acidi, non troppo umidi e, soprattutto, ricchi di humus misto a sabbia. Per le innaffiature, invece, bisogna rallentarne la frequenza dopo i primi due anni dalla semina, solo quando il terreno risulta troppo asciutto. Quanto alle concimazioni, infine, si consiglia di somministrare, soltanto d’inverno, dello stallatico maturo e, una volta al mese, un fertilizzante specifico per piante verdi fiorite. Quindi, coltivando questa pianta possiamo facilmente ricreare zone d’ombra all’esterno della casa riparandosi così dai raggi solari.

Della Dregea Sinensis possiamo riconoscere diverse varietà. Abbiamo per esempio la “variegata”, caratterizzata da fusti vigorosi, fiori bianchi tinti di rosa e foglie verdi con sfumature color crema. Oppure, abbiamo la “brockhill silver edge”, diffusa soprattutto in Cina, che produce grappoli di fiori color rosa pallido. E infine abbiamo la “star shower” che si differenzia dalle altre per via del colore dei fiori tendente al rosa antico.

