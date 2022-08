Un nuovo inizio settimana porta una nuova classifica dei segni. L’oroscopo di questa metà agosto porta moltissimi cambiamenti del quadro astrale. In particolare, Mercurio sarà nel segno della Vergine. Acquario invece godrà dell’influenza della Luna piena. Si prospetta dunque una settimana rovente, e non solo per le temperature alte di Ferragosto. Inoltre, essendo in opposizione, Venere e Plutone combatteranno e questi sono alcuni degli eventi che influenzeranno la settimana.

Attenzione, infatti, soprattutto alle scottature e ai veleni che certi segni zodiacali dovranno gestire. Le energie caleranno per il caldo, ma non per alcuni segni che invece saranno carichi come molle. Senza indugio dunque, segno per segno, ecco chi dovrà affrontare importanti cambiamenti a livello emotivo.

Segni top e flop

Si comincia dall’Acquario. Il buonumore sembra essere ancora molto lontano. È ora di rilassarsi, togliere il broncio e iniziare a godersi un po’ di ferie. Ariete. Niente da fare, questo è un periodo di musi lunghi. La gente che lo circonda sembra frivola e svampita. Niente spazio alle dolcezze. Leone. Nel fine settimana arriverà Venere nel segno, proprio in tempo per l’inizio del compleanno astrale. Bisognerà tenere duro. Capricorno. Energia mentale e intellettiva al massimo: questo è il momento per tirarsela un po’. Ma proprio per questo i nati sotto questo segno saranno irresistibili. Bilancia. Nulla o quasi andrà a genio in questo periodo ai bilancini. Soprattutto in amore voleranno stracci. Ma ci vuole anche un po’ di autocontrollo.

Venere e Plutone combatteranno e questi segni avranno imprevisti

Pesci. Il bel periodo sta per terminare, con Mercurio in opposizione. I dialoghi scarseggeranno e il silenzio la farà da padrone. Ci si può crogiolare nella tranquillità e approfittarne per recuperare le batterie. Gemelli. Mercurio a sfavore si metterà di traverso in campo amoroso, ma Marte saprà farsi sentire. Più fatti, meno chiacchiere. Scorpione. Particolarmente velenosi gli scorpioncini di questa settimana. Solo gli affetti fidati e il partner saranno immuni da quest’ondata di cattiveria. Per contrappasso, il sex appeal sarà ai minimi storici. Sagittario. Una settimana ricca di energie e di carica a mille. Sarà impossibile rimanere tranquilli e in silenzio. Ottimo momento per mettersi a lavoro e recuperare qualcosa rimasta in sospeso.

Cancro. Parola d’ordine: pazienza, nel senso che sarà il sentimento predominante. Tutti vorranno essere coccolati da quest’aura quasi materna che i Cancro emetteranno. Saggezza e buoni consigli da dispensare agli amici. Vergine. Con Mercurio nel segno l’attività sessuale sarà al top. Anche l’aspetto lavorativo sarà al top, con prestazioni da manager aziendale. Toro. In cima alla classifica, e comunque in tra i segni top ormai da settimane, i torelli acquisiranno grandi benefici dalla presenza di Mercurio a favore. Senza rivali: leader indiscussi della settimana.

