Riceverà una proposta d’amore questo segno zodiacale finora sfortunato

Dal 19 luglio il quadro astrale è cambiato. Ci sono state delle importanti novità che hanno caratterizzato gli Astri. Prima fra tutti, l’ingresso di Mercurio in Leone. Il 22 luglio è poi toccato al Sole, che è ufficialmente entrato nel segno segnando il suo compleanno astrale. Infine, Cancro ha accolto l’arrivo di Venere a partire dal 18 luglio. Questi cambiamenti hanno, quindi, portato alcuni segni a riscoprire una certa fortuna perduta. Forza e coraggio caratterizzano i nati in questi giorni, benedetti anche da una certa avvenenza fisica. Ma riceverà una proposta d’amore questo segno zodiacale rimasto per ora un po’ in ombra.

Il Leone sicuramente cavalcherà l’onda del successo per ottenere consensi. Grandi passioni e ritorni di fiamma all’orizzonte. Tutto può accadere, ma il Sagittario avrà grandi benefici grazie a una sua certa lungimiranza innata. La Bilancia proverà un po’ di confusione di troppo. Lo Scorpione dovrà tornare più a questioni terrene e smetterla di volare nei sogni. Perplessità e lamentele per il Capricorno, che però avrà davvero qualche questione da risolvere. Ecco allora, segno per segno, i consigli per questa settimana.

Segno per segno

Ariete: spazio alle relazioni, torna la positività. In questo momento Giove è favorevole, ma occhio alla combattività.

Toro: grande passionalità per nuovi amori in arrivo. Il portafogli piange, ma potrebbero arrivare nuove proposte da non sottovalutare.

Gemelli: gli effetti di Venere si sentono. Passione, comunicatività e grande forza in amore. Per le coppie più anziane, qualche screzio all’orizzonte. Mercurio favorevole aiuterà sul lavoro.

Cancro: è il momento di rimettersi in gioco. L’ingresso di Venere nel segno sarà portatore di nuove energie. Importanti decisioni sul lavoro, attenzione Giove contrario.

Leone: Venere potenzierà tutte le emozioni di questi giorni. Sorprese in arrivo per i cuori solitari. Occhio ai nemici in ufficio che ostacolano la crescita e la carriera.

Vergine: lentamente ripartono amore e sentimenti. Belle novità per novelli sposi e giovani conviventi. Per vincere l’insoddisfazione ci vuole maggiore organizzazione.

Bilancia: serve più fiducia nella coppia e nelle sue potenzialità. Chiarimenti importanti in vista. Sul lavoro il riposo purtroppo tarderà ad arrivare.

Scorpione: Venere favorevole, anche per il recupero dei matrimoni in crisi. Attenzione a Marte in opposizione.

Riceverà una proposta d’amore questo segno zodiacale finora sfortunato

Sagittario: potrebbe arrivare una bella proposta amorosa, inaspettata. La buona riuscita delle imprese è sempre legata alla volontà.

Capricorno: settimana altalenante in amore. Evitare i passi azzardati. Sangue freddo e calma per superare le avversità.

Acquario: voglia di divertimento, lontano da gelosie e comportamenti soffocanti. Le idee non mancano, e andranno usate.

Pesci: il nuovo quadro degli astri è favorevolissimo. Bei progetti di coppia. Meglio rivalutare qualche collega.

