Luglio è un capitolo dell’estate ormai quasi concluso. Infatti, all’arrivo di agosto mancano solamente un venerdì e un ultimo weekend. Per capire come chiuderemo il mese, tra umori, fortuna, lavoro e soldi, potremmo dare una sbirciatina all’oroscopo.

A determinare i suoi pronostici, in questo caso, sarebbe un evento astrale con protagonista la Luna. Dopo giorni in fase calante, giovedì 28 luglio sarebbe in programma il novilunio.

La Luna, in corrispondenza del segno del Leone, scomparirà dai nostri cieli notturni, per poi ricomparire come nuova in fase crescente.

Astrologicamente parlando, questo fenomeno sarebbe in grado di diffondere un pezzettino di Leone a tutto lo zodiaco. A risaltare, quindi, dovrebbero essere componenti caratteriali quali la grinta, la determinazione, l’ambizione, l’interesse per le novità. In generale, poi, questo evento sarebbe visto come particolarmente propizio e la portata della fortuna si estenderebbe fino alle ultime ore di luglio.

Tuttavia, questa magia accadrà solo per alcuni segni e nell’articolo di oggi scopriremo se saremo proprio noi i fortunati a poter cantare vittoria.

Fine luglio di fortuna sfacciata per questi 4 segni protetti dalla Luna nuova

Data la sua posizione ravvicinata al prossimo novilunio in programma, il primo segno prediletto dall’oroscopo di fine luglio è proprio il Leone.

Questo segno di fuoco, uno dei protagonisti dell’oroscopo più energici e frizzanti, potrà contare anche sull’appoggio del pianeta Mercurio, promotore di intuizione e loquacità. Tutto ciò sembrerebbe agire favorevolmente in ambiente lavorativo, dove fioccheranno gratificazioni e nuove opportunità di crescita.

Un altro segno che concluderà alla grande il mese di luglio sarà la Vergine. L’atmosfera energica creata dalla Luna nuova porterebbe tutti i nati dal 23 agosto al 22 settembre a trasformarsi in veri e propri vulcani d’idee.

Per questo il momento potrebbe essere favorevole per scommettere su un nuovo affare o un investimento, cercando di svoltare la propria vita.

Una Luna romantica

Al contrario di quanto potrebbe accadere al Leone e alla Vergine, la Luna nuova del 28 luglio potrebbe rilevarsi particolarmente romantica per altri due segni.

Per il Cancro sarebbe in progetto un weekend d’amore che travolgerebbe principalmente le coppie. Tanta passione all’orizzonte e complicità intellettuale, sperimentata durante uno dei tanti svaghi in programma per sabato e domenica.

Infine, le frecce di Cupido potrebbero colpire anche il Toro. In particolare, sembrerebbero puntare verso i single che potrebbero finalmente trovare la propria, perfetta metà.

Quindi, fine luglio di fortuna sfacciata per questi 4 segni zodiacali che si troveranno sotto l’ala protettrice della Luna nuova.

