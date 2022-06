Le insalate di patate sono una risorsa dell’estate. Si preparano velocemente e piacciono a tutti. L’unico accorgimento è quello di variare la preparazione con tanti abbinamenti diversi. A volte basta avere in casa una scatolina di tonno e dei sottolio o dei sottaceti e la cena è pronta in un minuto. Noi però con gli Esperti di Cucina della Redazione siamo andati alla ricerca di soluzioni più originali e sfiziose per portare in tavola ogni volta qualcosa di diverso. Vediamole.

Prima soluzione

La prima soluzione è un’insalata russa con patate. L’insalata russa è una preparazione a base di verdure e di patate che con l’aggiunta di uova può diventare un piatto unico.

Ingredienti:

500 g di patate;

300 g di piselli;

300 g di carote;

maionese q.b.;

4 uova;

sale fino q.b.;

pepe q.b.

Preparazione

Pulire e lavare le verdure e tagliarle a dadini. In una pentola capiente lessarle al dente e sgocciolarle. Siccome i tempi di cottura sono diversi, si consiglia di versare nella pentola prima alcune verdure e poi altre. Cominciamo con le carote e dopo pochi minuti aggiungiamo le patate e i piselli. Dopo la cottura aspettiamo che si raffreddino. Nel frattempo prepariamo le uova sode. Ora versiamo in una ciotola le verdure e le condiamo con la maionese. Aggiungiamo le uova tagliate a spicchi e aggiustiamo di sale e di pepe. L’insalata si può conservare in frigorifero per due o tre giorni.

È l’insalata di patate più sfiziosa dell’estate da preparare senza tonno e fagiolini e da servire a pranzo o a cena

Un’altra ricetta molto gustosa è quella che prevede la preparazione di una salsa allo yogurt con cui condire patate lessate o arrostite. Useremo lo yogurt greco che ha un sapore meno acido e conferisce struttura senza appesantire. Vediamo come fare.

Ingredienti per la salsa allo yogurt:

200 g di yogurt greco;

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

1 cucchiaio di succo di limone;

erba cipollina q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Versiamo in una ciotola lo yogurt e anche l’erba cipollina finemente tritata. Mescoliamo con un cucchiaio per amalgamare bene. Aggiustiamo di sale e di pepe e uniamo anche un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di succo di limone filtrato. Infine mescoliamo con cura gli ingredienti. La nostra salsa è pronta e possiamo versarla sulle patate leggermente salate. È l’insalata di patate più sfiziosa dell’estate perfetta anche come aperitivo.

Lettura consigliata

Ha il profumo dell’estate questo dolce al cucchiaio che si prepara senza panna e mascarpone ma con un ingrediente freschissimo