Ricette dietetiche e veloci per cene a base di verdure light

L’estate è una stagione particolare per quanto riguarda il mangiare. Perdiamo molto liquidi e dobbiamo costantemente reidratare e recuperare sali minerali. Non basta bere acqua per farlo, è necessario mantenere un regime alimentare controllato, cucinare piatti leggeri e dietetici, chiedere aiuto ai più importanti elementi nutritivi.

A cena è necessario non esagerare, perché l’organismo potrebbe andare in difficoltà, ma non dovremmo mai saltare i pasti. Quindi, prepariamo piatti ricchi ma salutari per rendere completa la nostra dieta anche quando arriva sera.

Un’insalata ricca di sapore

Le ricette dietetiche e veloci sono indispensabili d’estate. Può capitare di rientrare dal mare, fare la doccia e doverci preparare per uscire la sera. Se vogliamo mantenere il nostro regime dietetico, potremmo penare a un’insalata di farro. È più leggera dell’insalata di riso o della pasta e potremmo renderla altrettanto gustosa. Mettiamo sul fuoco una pentola e facciamo bollire l’acqua, versiamo il sale e la quantità di farro che intendiamo cucinare. Nel mentre, potremmo andare a fare la doccia.

Gli ingredienti con cui creare questa insalata non necessitano di cottura, si trovano già pronti al supermercato. Utilizziamo ceci e tonno per avere circa 50 grammi di proteine in 100 grammi di porzione. Aggiungiamo molluschi e gamberetti che sono ricchi di vitamine e minerali, che sicuramente abbiamo perso durante la giornata in spiaggia. Quindi, tagliamo a quadretti carote e sedano e aggiungiamo 2 pomodori e un paio di cucchiai di mais. Il nostro piatto è subito pronto.

Condimenti

Per arricchire i piatti potremmo utilizzare l’olio extravergine d’oliva e l’aceto balsamico light. Un’idea che può aiutarci è quella di preparare in casa una maionese light quando abbiamo tempo e dare alle nostre insalate una marcia in più. Per farla, utilizziamo 60 grammi di uova, 90 ml di olio di semi di mais, 1 cucchiaio di senape e il succo di un limone. Aggiungiamo sale e pepe. Versiamo tutto in un mixer e mescoliamo prima lentamente poi velocemente fino a far montare il composto. Nel caso in cui risultasse liquido aggiungiamo altro olio.

Ricette dietetiche e veloci per cene a base di verdure light

Un piatto facile e veloce da preparare la sera possiamo prepararlo con le zucchine. Le zucchine ripiene di tonno e capperi sono sfiziose e non contengono molte calorie. Per prepararle, svuotiamo le zucchine con un cucchiaio scavando l’interno per ottenere una barchetta. Utilizziamo la polpa per creare un ripieno con tonno, capperi, uovo, pangrattato, prezzemolo, sale e pepe.

Per 4 zucchine abbiamo bisogno di 5 cucchiai di pangrattato, 200 grammi di tonno e 30 grammi di capperi. Volendo possiamo aggiungere le olive. Dopo avere impastato per bene gli ingredienti riempiamo le barchette e inforniamo a 180° C per 45 minuti.

Se rimane farcia, possiamo comporre delle polpette e metterle in forno insieme alle zucchine. Lasciamole riposare per qualche minuto a fine cottura e portiamo in tavola. Esistono tantissime ricette con cui mantenere il gusto e limitare le calorie. Le cene estive saranno sempre nutrienti, il modo giusto per prendersi cura dell’organismo.

