Il giardino è l’ambiente in cui si trascorre del tempo durante la bella stagione. In effetti per molti diventa un po’ un soggiorno. Si mettono sedie e tavoli e si griglia con gli amici, o si fanno semplicemente due chiacchiere davanti a un drink.

Abbellirlo è un’idea furba per migliorarne l’aspetto e renderlo più accogliente. Sotto questo punto di vista è bene partire dal basso, con qualche soluzione per coprire il terreno se il prato non funziona. Non appena avremo finito di sistemare il tutto, però, dovremo pensare anche a un “tetto”.

Col clima rovente dell’estate, infatti, è necessario creare una zona d’ombra per ripararci dai raggi solari. Qualcuno opta per semplici ombrelloni, ma ci sono soluzioni a nostra disposizione ben più carine e di maggior effetto. Ne vogliamo mostrare una davvero bella e facilissima da montare.

Idee standard

Tra le possibilità per ombreggiare il nostro spazio esterno vi è senza dubbio il gazebo. Copre e ripara sia dal sole che dalla pioggia, e i modelli più semplici si montano in fretta. Lo si può trovare di diverse tipologie in commercio. Quelli mobili si possono spostare a proprio piacimento.

Anche il pergolato sa offrire riparo, con quel tocco di rusticità che potrebbe piacerci. È una soluzione più naturale e perfetta per chi ama la vista del legno. Per avere più privacy e aumentare l’impatto visivo, potremmo abbinarvi delle tende.

Proprio le tende, quelle da sole, sono l’altra opzione da prendere in considerazione. I modelli estraibili o rimovibili si possono modificare secondo i propri gusti e bisogni. In più sono altamente decorative e un valido componente d’arredo.

La soluzione elegante e comoda per l’ombra in giardino senza ombrellone

Chi volesse guardare un po’ più in là, verso una soluzione più innovativa, potrebbe propendere per un’altra alternativa. Si tratta di una struttura che negli ultimi anni pare trovare sempre più spazio in giardini e dehors. Parliamo della vela parasole, simile per forma a quella di una barca.

Questa struttura, raffinata ma semplice da utilizzare, non richiede l’installazione di parti invasive. In più la si monta con estrema facilità, in quanto si può benissimo agganciare a qualche pilastro di sostegno. Saremo noi a decidere l’inclinazione desiderata, per avere una protezione adeguata dal sole.

Modelli sul mercato

Dunque, è questa la soluzione elegante e comoda per fare ombra all’esterno. Di solito le vele parasole sono disponibili in forma triangolare o quadrangolare. Si trovano perlopiù in PVC o in dacron, un materiale sfruttato in ambito nautico. Normalmente si tratta di modelli di buona fattura, impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici. Le vele ombreggianti sono particolarmente utili e altrettanto raffinate da esibire. Quelle avvolgibili, invece, uniscono la praticità d’uso al design.

