Quando si pensa ad adottare o a comprare un cane dovemmo tutti essere ben consapevoli delle sfide che ci attendono. Sì, si parla proprio di sfide in quanto se non ce ne abbiamo mai avuto uno, è quasi come fare un figlio.

Il cane, infatti, necessita di attenzioni, tempo, investimenti e sentimenti. Quattro elementi che mal si uniscono nell’animo di chi prende un cane solo per sentirsi meno solo. Oppure, quattro cose che proprio non si adattano a chi cerca solo la vanità.

Tuttavia, dopo averlo scelto e voluto, un cane non vive di vita propria. Il cane vive con noi, insieme a noi e in mezzo a noi. In tanti parlano di consigli per farsi voler bene dai cani, ma Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo vedere la questione sotto un altro angolo. Ecco il modo incredibile per farci odiare per sempre dal nostro cane.

Lasciarlo a casa per ore da solo

Ci siamo mai chiesti perché il nostro cane ci segue così spesso? Ebbene, perché non solo ci vede come la nostra guida, ma proprio perché ci vuole bene. E noi non vorremmo mai far stare troppo tempo da sole le persone a cui vogliamo bene. Perché quindi per il nostro cane dovrebbe essere diverso?

Insultarlo

Se è vero che i cani possono imparare molti vocaboli della lingua dei loro padroni, certamente non possono né riprodurla e nemmeno capire un dialogo. Ciò che però lascia stupefatti è la loro capacità di capire le nostre emozioni. Non solo per via empatica, ma anche per via verbale.

Quando parliamo, infatti, emettiamo delle sensazioni, degli stati d’animo. I cani li captano forse più delle parole stesse. Conseguenza logica, quando li insultiamo o li prendiamo in giro i cani lo capiscono benissimo. E chi di noi amerebbe qualcuno che passa il tempo a insultarlo o a prenderlo in giro? Risposta ovvia. Ecco il modo incredibile per farci odiare per sempre dal nostro cane.