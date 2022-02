In ogni casa ben curata non può mancare almeno una piantina che decora l’ambiente. Se non si possiede il pollice verde si opta per le piante grasse o arbusti sempreverdi. Se invece si ama circondarsi di verde probabilmente avremo una pianta in ogni angolo un po’ spoglio della casa.

Le piante sono un ottimo modo per arredare dando eleganza e calore all’ambiente. Anche solo una piantina trasmette subito l’idea di un posto accogliente e ben curato. Ma come scegliere le piante giuste non solo in base alle nostre doti di giardinaggio?

In questo ci viene in aiuto il Feng Shui, un’antica arte geomantica taoista dalle origini alquanto sconosciute ma antichissime. Quest’arte cinese è così antica che delle tombe risalenti al Neolitico sembrerebbero essere state costruite seguendone i principi.

Il termine Feng Shui significa “vento e acqua”, i due elementi che caratterizzano ciò che giova o meno ad un ambiente. In base a queste regole esisterebbero oggetti e posizioni più o meno propizie legate agli elementi.

Ricchezza, prosperità e serenità in casa grazie a queste 3 piante portafortuna per scacciare le energie negative

Abbiamo già parlato del Falangio, una pianta decorativa che non solo porta armonia ma depurerebbe anche l’aria. Oggi parleremo di altre 3 specie ideali che secondo il Feng Shui avrebbero la dote di attirare energia positiva.

Aloe

È una pianta considerata portafortuna anche in Sud America tant’è che è possibile trovarne una all’ingresso di negozi o case. Questa pianta avrebbe il potere di direzionare i flussi di energia positiva nell’ambiente tenendo lontano quella negativa. Considerando le proprietà del suo gel non è difficile crederci.

Anturium o Anturio

I bellissimi fiori di questa pianta attirerebbero energia positiva e serenità. Originaria delle zone tropicali dell’America equatoriale i cui fiori sopravvivono anche un anno intero se ben curati. La forma a cuore del suo fiore è uno dei motivi per cui viene chiamata anche pianta dell’amore.

Crassula Ovata

Chiamato anche Albero di Giada per il suo fusto molto robusto e le foglioline fitte e ovali. Questa pianta è una succulenta originaria dell’Africa meridionale che a vederla sembra quasi finta. Perfetta per attirare energie positive anche se non si ha molto tempo per il giardinaggio.

Quindi per attirare ricchezza, prosperità e serenità in casa meglio scegliere una di queste bellissime piante. L’antica arte del Feng Shui non solo descriverebbe quali piante attirano energia positiva scacciando quella negativa. Infatti tratta dell’armonia generale della casa, per questo dà indicazioni su quali colori utilizzare ma anche come disporre i mobili. E spesso alcune di queste ipotesi combaciano con diverse credenze popolari. Anche se non ci sono prove scientifiche non c’è nulla di male nel seguire alcuni di questi consigli.

