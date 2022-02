Molti di noi fanno fatica a portare a termine i lavori di casa e hanno una scarsa produttività al lavoro. Le ragioni possono essere molteplici: noia, scarsa motivazione, stress. In ogni caso, a volte proprio non ci si riesce a concentrare sul lavoro che bisogna fare e quindi si procrastina e si diventa meno produttivi.

Ci sono per fortuna tantissimi stratagemmi per imparare a lavorare meglio. Oggi vediamo proprio come fare le pulizie a casa velocemente, ma anche come aumentare la produttività a lavoro, in una semplice ma efficacissima mossa.

Il metodo quasi infallibile per lavorare meglio

La cosa fondamentale da fare è prendere delle buone abitudini, come, ad esempio, stabilire quale parte della casa pulire ogni giorno della settimana oppure organizzare la nostra giornata lavorativa sempre nello stesso modo.

Il problema è che prendere una nuova abitudine è un’impresa spesso difficile, perchè tutti noi tendiamo a rifugiarci nei nostri vecchi modi comportamentali e non riusciamo a cambiare.

Anche quando iniziamo con un buon proposito, poi difficilmente riusciamo a portarlo a termine. Pensiamo, ad esempio, ai propositi fatti a Capodanno per il 2022: quanti ne stiamo rispettando? Probabilmente pochini. Bisogna quindi rendere più veloce l’apprendimento di una nuova abitudine.

Fare le pulizie a casa velocemente ed essere più produttivi a lavoro diventa facilissimo con questa tecnica efficace

Consigliamo di seguire il consiglio di un libro bestseller americano, chiamato Habit stacking. Il libro ci indica che, se vogliamo prendere un’abitudine nuova, essa deve essere simile ad una che abbiamo già.

In questo modo le buone abitudini, pian piano, si sommano, si “accatastano” (appunto “stacking” in inglese). Così ne creiamo di nuove a poco a poco. Possiamo usare questo trucco per diventare più rapidi a fare le pulizie o per essere più efficienti in ufficio.

Immaginiamo, ad esempio, che passiamo già la scopa in cucina ogni giorno. Prendiamo ora l’abitudine di fare una cosa in più, come ad esempio pulire anche i fornelli e le altre superfici. Continuiamo per un po’ di giorni e poi introduciamo una terza abitudine.

Andiamo avanti così fino a quando avremo preso tutte le nuove abitudini insieme. Si tratta di un lavoro che può essere lungo, ma è molto efficace, perché si basa su ciò che facciamo già, quindi non inventa nulla di nuovo.

A lavoro vale lo stesso metodo. Se, ad esempio, iniziamo sempre la giornata rispondendo a tutte le email importanti, aggiungiamo una cosa: rispondiamo anche a quelle noiose e meno fondamentali, così ci toglieremo il pensiero per tutta la giornata.

Non tentiamo quindi di sconvolgere la nostra routine tutta in un colpo solo, ma iniziamo pian piano. Così, anche se ci vorrà un po’, i lavori in casa e in ufficio saranno più semplici.

