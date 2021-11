Questa stupenda pianta decorativa non solo depura l’aria ma porta armonia ed energia positiva in casa

Le piante d’appartamento sono quel tocco in più che dona alla casa carattere e personalità. Riempiono degli angoli vuoti con estrema facilità e scegliendo la specie più adatta regalano anche fiori stupendi. In genere richiedono poche cure e anche chi non ha il pollice verde può averne una senza problemi.

Però quando si è alla ricerca della pianta ideale non tutti sanno quali caratteristiche controllare. Spesso ci si ferma all’apparenza e si sceglie la pianta che ci sembra più bella. In realtà esistono piante non solo belle ma che possono depurare l’aria, permettendo di vivere in un ambiente più sano. Non solo, secondo il Feng Shui alcune piante attirerebbero energia positiva e pace nelle nostre case.

Si è già parlato della pianta ideale da appartamento che rende l’ambiente elegante e controlla l’umidità. Diversi studi avrebbero dimostrato come alcune piante siano in grado di purificare l’aria da diversi composti chimici nocivi. Tra di esse si può trovare anche il Chlorophytum, meglio conosciuto come falangio o pianta ragno.

La pianta di cui parleremo oggi fa parte della famiglia delle Asparagaceae, ha delle foglie lunghe e strette che sembrano dipinte a mano. Proprio per queste strane foglie con le striature che viene anche chiamata pianta ragno. Non richiede particolari attenzioni per sopravvivere a lungo, ma se coltivata con cura donerà anche dei bellissimi fiori bianchi. È una pianta che si auto-propaga, per questo motivo può anche sopravvivere diversi anni.

Come tutte le piante d’appartamento predilige la luce solare non diretta e una temperatura media. Però viste le sue incredibili proprietà prospera negli ambienti più umidi, come il bagno. Possiamo posizionarla dove vogliamo, ma attenzione alle fonti di calore come camino e termosifoni.

Energia positiva e Feng Shui

Questa pianta fa parte di quelle specie considerate portatrici di energia positiva secondo il Feng Shui. Questa antica arte geomantica taoista sosterrebbe che arredare e organizzare la casa in un certo modo porterebbe determinati benefici. Maggiore armonia nell’ambiente, energia positiva ed equilibrio tra lo Yin e lo Yang. Posizionata in casa o anche in ufficio, quindi, riequilibrerebbe l’ambiente, proprio come disporre il letto non rivolto verso la porta.

Insomma, questa stupenda pianta decorativa non solo depura l’aria ma porta armonia ed energia positiva in casa. Dopo aver visto le sue proprietà e cosa simboleggia per il Feng Shui non ci resta che procurarsene subito una. Basterà rivolgersi al fioraio di fiducia o recarsi in un vivaio per acquistarne una da portare subito a casa.

