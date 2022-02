Siamo più che mai immersi nel meraviglioso mondo della tecnologia. Un semplice cellulare, oggi, ci permette di restare in contatto 24 ore al giorno con i nostri cari e con gli amici più lontani. È sufficiente digitare sulla tastiera un semplice messaggino e cliccare invio, perché questo arrivi istantaneamente dall’altra parte del Mondo. Le applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp, sono un importante strumento che scandiscono la nostra quotidianità a colpi di notifiche. Pertanto, grazie ad esse, oltre ai messaggi, riusciamo ad inviare anche foto e video in breve tempo. Il connubio tra app di messaggistica e cellulare ci può sembrare un magico Mondo fatato.

In effetti è così, tranne in alcuni momenti, quando WhatsApp potrebbe crearci qualche disagio in termini di ricezione dei messaggi. In alcuni casi, se il cellulare non suona e non sentiamo il tipico rumore che indica il messaggio in arrivo, potremmo avere qualche problemino da risolvere.

Piccoli disagi

Ovviamente, se ci scrivono un messaggio e l’applicazione non ci avvisa con il familiare segnale acustico da noi preimpostato, potremmo incorrere in piccoli disagi quotidiani. Immaginiamo una situazione in cui utilizziamo WhatsApp per il lavoro o siamo in attesa di un messaggio importante. Un malfunzionamento di questo tipo potrebbe creare disagi sia a noi, poiché non accorgendoci del messaggio ritarderemo la risposta, sia al nostro interlocutore che ci attenderebbe invano. Pertanto, quando ci ritroviamo in casi simili, dobbiamo trovare in maniera rapida una risoluzione a tale problematica. Ovviamente, potrebbero essere diverse le ragioni di questo malfunzionamento. In alcuni casi, potrebbero essere legate all’applicazione di messaggistica, in altri al nostro cellulare.

Se il cellulare non suona o non arrivano le notifiche WhatsApp potremmo risolvere il problema in poche semplici mosse

In alcuni casi, il classico suono preimpostato potrebbe anche funzionare in maniera alterna. Tuttavia, anche questa situazione potrebbe causare un problema, che dovremo risolvere al più presto.

La prima cosa da fare è quella di controllare se le notifiche e quindi i suoni sono impostati sull’app. In questo caso, apriamo WhatsApp e ci dirigiamo nella scheda impostazioni, in basso a destra. Clicchiamo, poi, sulla voce notifiche per verificare se è attivata la spunta su mostra notifiche messaggi.

Potremmo, poi, verificare la medesima cosa sul nostro cellulare. Ci basterà andare nelle impostazioni del cellulare, cliccare sulla voce notifiche e sull’app di WhatsApp. In questo modo, potremmo verificare se la spunta è impostata o meno su consenti notifiche e avvisi.

Altre verifiche

Potremmo, poi, controllare il volume della suoneria del nostro cellulare, in questo caso dovremo semplicemente aumentarla per ripristinare il servizio.

Un altro caso, per cui l’app di messaggistica potrebbe non suonare, potrebbe dipendere dalla carica della batteria. Infatti, se abbiamo la batteria quasi scarica, il nostro cellulare potrebbe impostare il risparmio energetico, silenziando le notifiche. In questo caso, potremmo risolvere nelle impostazioni della batteria. Dovremmo, infine, verificare la modalità su cui è impostato il cellulare. Infatti, se lo lasceremo in modalità notturna, tutte le notifiche compresi SMS, chat e chiamate saranno silenziate.

L’ultimo disperato tentativo, nel caso in cui i passaggi precedenti dovessero risultare inefficaci, consiste nel cancellare e reinstallare l’applicazione.

