Altro che merende grasse perché ecco come fare dei biscotti morbidissimi ma anche facili e veloci per restare in forma per l’estate

L’estate è alle porte, siamo pronti per la prova costume? Ancora no? Ebbene, mettiamoci subito all’opera. Non necessariamente bisogna fare diete drastiche o seguire i consigli che troviamo su internet. Infatti, molte di queste non sono altro che diete controproducenti.

Lo dicono anche gli esperti. Le diete “fai da te” o quelle che promettono di perdere 7 chili in una settimana in realtà nascondono altro. Semmai, dovremmo rivolgerci ad un buon nutrizionista, il quale sarà capace di seguirci in questo percorso.

In ogni caso, è abbastanza semplice adottare un regime alimentare sano e bilanciato. Basta includere tutti i macronutrienti indispensabili per il nostro organismo. Fibre, carboidrati e proteine non dovrebbero mai mancare. Per non parlare di frutta e verdura. Basta semplicemente fare attenzione alla quantità.

Anche gli spuntini sono importanti. Infatti, i medici suggeriscono di fare 5 pasti al giorno. Le merende di metà mattina e metà pomeriggio, infatti, servono per tenere accelerato il metabolismo. Tuttavia, se mangiassimo delle merende grasse, ossia ricchi di zuccheri e lipidi, non avremmo fatto nulla. Anzi, il contrario!

Pertanto, oggi vedremo una ricetta super golosa e light per mantenere la linea in vista della bella stagione. Altro che merende grasse perché ecco cosa fare per non rinunciare al gusto, e al contempo restare in forma, con questi biscotti.

Ingredienti

Per realizzare dei buonissimi biscotti al cocco, uno dei frutti più buoni dell’estate, abbiamo bisogno di:

200 g di farina di cocco;

4 albumi;

50 g di miele.

Solo 3 ingredienti per deliziare il palato, anche quello dei più critici. Questi biscotti morbidissimi sono anche proteici, grazie agli albumi. Come si nota, non vi è il tuorlo, la parte più grassa delle uova, la quale contiene più colesterolo.

Utilizziamo, invece, il miele in sostituzione dello zucchero. Un dolcificante naturale, indicato anche dagli esperti. Oppure potremmo anche utilizzare la stevia, anche se il miele conferisce più sapore. L’importante è l’assenza di zucchero. È questo il segreto per mantenere la linea senza rinunciare al gusto.

Altro che merende grasse perché ecco come fare dei biscotti morbidissimi ma anche facili e veloci per restare in forma per l’estate

Ci vorrà davvero pochissimo tempo per la loro preparazione. In una ciotola aggiungiamo la farina di cocco, gli albumi e il miele. Mescoliamo per bene, fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendiamo un pezzo e creiamo delle palline, rotolando il composto tra le mani.

Proseguiamo così fino a quando il composto non sarà terminato. A questo punto adagiamo un foglio di carta da forno sulla teglia e disponiamo le palline equidistanti l’una dall’altra. Inforniamo a 180 gradi per circa 15-20 minuti.

