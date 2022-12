Il rialzo poteva continuare ma non è stao così. Come al solito una giornata di esplosione di momentum “spariglia” le carte in tavola dando indicazioni abbastanza precise. La strada sembra ora ribassista. Cosa monitorare ora e perchè? Scopriamo quali potrebbero essere gli obiettivi del ribasso e dove i mercati americani potrebbero tornare al rialzo.

Alla luce della giornata odierna la sensazione è che il menù di Natale si mangerà con i mercati su livelli più bassi di oggi.

La giornata di contrattazione del 15 dicembre si è chiusa con un forte ribasso e ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.202,80

Nasdaq C.

10.802,89

S&P 500

3.896,09.

Pessimo segnale e ora verso il setup di fine anno

L’inflazione fa paura, ma come più volte abbiamo spiegato su queste pagine, fino a quando ci sarà equilibrio fra crescita e utili delle aziende, lo spavento rimarrà un mero spettro inesistente e mera elucubrazione mentale. Dalle parole di Jerome Powell è “stato disegnato un atterraggio morbido dell’economia” nei prossimi mesi.

Questo sembra un ribasso ingiustificato ma è ribasso a Wall Street, e quindi poichè trend is your friends, l’investitore dovrebbe accodarsi, senza se e senza ma.

I tassi che salgono portano per quanto riguarda i titoli di Stato a rendimenti che continuano ad aumentare e ora sfiorano il 4% ed oltre.

Cosa potrebbe accadere ora sui mercati azionari?

Abbaimo 2 scenari possibili:

è iniziata una discesa che continuerà fino marzo. E questa dovrebbe far segnare minimi inferiori più profondi del 10/15% rispetto al 2022, e poi dare spazio a una risalita di lungo termine; discesa fino al 27 dicembre, e poi il 6 gennaio, e attorno a questa data verrà segnato il minimo dell’anno (per Nasdaq e S&P 500 probabilmente inferiore a quello del 2022) per poi salire a quasi a rotta di collo.

Ecco lo scenario atteso per il 2023

Il minimo dell’anno dovrebbe essere segnato nei primi giorni di gennaio.

Ribasso ingiustificato ma è ribasso a Wall Street: fin dove scenderà?

In base a criteri statistici i livelli che potrebbero essere raggiunti intorno ai primi giorni di gennaio potrebbero essere i seguenti:

Dow Jones

31.725/31.000

Nasdaq C.

10.088/9.200

S&P 500

3.658/3.485.

Aggiorneremo e semmai rettificheremo questa analisi di giorno in giorno.