Invece di regalare soldi contanti ai piccoli a Natale o Capodanno ecco il regalo con il turbo a 4,50%

Regalare soldi contanti ai piccoli per le feste-proiezionidiborsa.it

Tra i classici regali di Natale troviamo sicuramente i soldi contanti, tanto dibattuti ultimamente. Genitori, nonni e zii o amici di famiglia amano regalare direttamente il cash ai piccoli di famiglia. Sono sicuramente molto pratici, veloci e si è sicuri di non sbagliare mai. L’interessato (o il genitore) si dice che saprà come spenderli al meglio. E se invece di fare un omaggio che guardasse alle spese del presente si puntasse ai grandi progetti futuri dell’interessato?

A dicembre scatta di consueto la caccia al regalo giusto da fare a figli e nipoti o, più in generale, ai minori. Cosa comprare di utile e allo stesso tempo interessante? Le potenziali soluzioni si sprecano, passando dall’abbigliamento all’oggettistica, dalle spese scolastiche a quelle personali. Poi c’è l’immancabile dono cash, sicuramente molto sbrigativo per chi lo effettua.

Ora, non sempre il regalo fatto si rivela azzeccato e/o originale e/o strettamente utile. Oltre al rischio di sbagliare gusto o di effettuare un doppione c’è anche quello di alimentare una spesa non strettamente necessaria. In questi ed altri casi similari, invece di regalare soldi contanti ai piccoli a Natale o Capodanno meglio un buono postale e mettere i soldi a fruttare.

Le caratteristiche del buono fruttifero postale dedicato ai minori

Nella scuderia dei prodotti d’investimento CDP, il buono dedicato ai minori nasce appunto per gli under 18 e i loro piccoli, grandi progetti. Pertanto sono prodotti intestati esclusivamente al minore.

I soldi versati producono interessi fino al compimento della maggiore età dell’interessato. I rendimenti sono fissi e crescenti, nel senso che aumentano all’aumentare del periodo di possesso degli stessi fino a un massimo del 4,50% lordo annuo.

In particolare le condizioni in vigore dallo scorso 27 ottobre sono le seguenti:

2,50% di rendimento effettivo annuo lordo dai 18 mesi a 3 anni di possesso del titolo;

2,75% dopo 4 anni;

3,00% dopo 5 anni di sottoscrizione del titolo;

3,25% al termine del 6° e 7° anno di possesso del buono;

3,50% dopo 8, 9, 10 e 11 anni;

il 4,00% dopo 12, 13, 14 e 15 anni dalla data di sottoscrizione del titolo;

infine il 4,00% dai 16 ai 18 anni di possesso del buono.

Invece di regalare soldi contanti ai piccoli a Natale o Capodanno meglio puntare al futuro del minore

Questi strumenti non prevedono costi di sottoscrizione, gestione e rimborso finale, tranne gli oneri fiscali. Ancora, si possono sottoscrivere anche per importi di soli 50 euro e relativi multipli.

Per sottoscriverlo è sufficiente recarsi presso l’ufficio postale muniti di proprio documenti (il richiedente) e di quelli del minore. Oppure online, nei casi e nei modi previsti dal Foglio Informativo dello strumento.

Infine, ricordiamo che essi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla loro scadenza. Quelli cartacei, in particolare, si prescrivono dopo 10 anni dalla loro scadenza.