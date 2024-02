Non si vedeva un ribasso intraday così forte da settimane o forse da mesi. I listini azionari internazionali sono scesi sotto i livelli di minimo di almeno gli ultimi 3 giorni. Attenzione però, è vero che la discesa è stata forte ma un attento osservatore può osservare che ancora è stata lasciata la porta aperta a ulteriori rialzi. Vix che si è impennato, supporto degli ultimi giorni che sono stati rotti, è questo l’inizio di una correzione fino al 7 marzo? Non ci sentiamo ancora di dare elevate probabilità a questo scenario. Il motivo? Semplice, mancano ancora dei tasselli che in situazioni similari hanno fatto iniziare dei ribassi di diversi punti percentuali. Quali sono? Li vedremo nei prossimi paragrafi e cercheremo di rispondere alle seguenti domande: ribasso dei mercati o falso segnale?

Lo scenario annuale

In base alla statistiche dal 1898 ad oggi, e abbinando il ciclo decennale al ciclo presidenziale americano, il 2024 potrebbe formarsi seguendo questo pattern:

andamento laterale ribassista fino al mese di maggio per poi lasciare spazio a un rialzo fino a dicembre inoltrato. Rendimento atteso fra il 7 e il 10%.

Siamo quindi in una finestra temporale dove le probabilità sono a favore di ribassi piuttosto che rialzi. Questo non significa che si deve seguire questa previsione, anzi. Quello che conta e lo ribadiamo per l’ennesima volta, non si deve investire per cosa e come si pensa, ma per quello che accade. E poi un altro consiglio! Non farsi irretire mai dal gioco degli altri. Cosa significa? Che chi ha un profilo di investimento di lungo termine non deve farsi condizionare da questi movimenti di breve. Deve essere coerente con le scelte inziali. Se questi movimenti di breve termine creano ansia e stress a questi soggetti, significa che hanno fatto la scelta di investimento sbagliata. Chi investe sull’azionario può essere distinto in due proifili: breve termine e questo cercherà di comprare sui minimi e vendere sui massimi in ottica di qualche ora o qualche giorno. Gli altri, di lungo termine, sanno che avranno probabilità a favore fra 7 e 10 anni, se avranno diversificato sulle Borse mondiali in base al PIL.

Ribasso dei mercati o falso segnale?

I listini azionari alle 17:00 segnano i seguenti prezzi:

Dax Future

16.932

Eurostoxx Future

4.700

Ftse Mib Future

31.260

S&P500

4.962,02.

Siamo in un punto nodale. Non è ancora detto che sia iniziata una discesa. Questa verrà confermata probabilmente solo da una chiusura settiamnale inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

16.900

Eurostoxx Future

4.629

Ftse Mib Future

30.945

S&P500

4.891.

Il Vix dopo la forte impennata di ieri sembra voler ritornare su una buona parte dei suoi passi.

