Nella seconda peggiore seduta dell’anno in termini di ribasso percentuale, andiamo a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili per le azioni che hanno perso oltre il 3% guidando il ribasso del Ftse Mib. Per la cronaca le azioni che hanno perso oltre il 3% sono state Banco BPM, STMicroelectronics e FinecoBank.

La maglia nera di giornata è toccata a Banco BPM: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 13 febbraio in area 5,102 €, in ribasso del 3,88% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni di Banco BPM registrano la seconda peggiore performance dell’anno e in un solo colpo invertono al ribasso. La prossima seduta, quindi, potrebbe essere decisiva per capire se le quotazioni potrebbero muoversi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata oppure ripartire immediatamente al rialzo.

Una chiara indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 5,141 €.

Da notare come gli indicatori si trovino in una situazione contrastata che al momento non permette di capire con elevate probabilità quella che potrebbe essere la futura direzione del titolo.

Svolta ribassista in arrivo per le azioni STMicroelectronics? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 13 febbraio a quota 41,65 €, in ribasso del 3,60% rispetto alla seduta precedente.

Brutta seduta per le azioni della società italo-francese che chiudono con un ribasso che non si vedeva da inizio anno. Non tutto, però, è ancora perduto. Come si vede dal grafico, infatti, nelle settimane precedenti il supporto in area 40,33 € ha sempre retto all’urto dei ribassisti. Solo la rottura di questo livello, quindi, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista. In caso contrario le quotazioni potrebbero o continuare a lateralizzare come fatto finora oppure accelerare al rialzo.

Nel giorno di San Valentino capiremo il destino di FinecoBAnk: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 13 febbraio a quota 12,73 €, in ribasso del 3,05% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Le quotazioni si sono fermate proprio sul supporto in area 12,73 €. Quanto accadrà al termine delle prossime sedute, quindi, potrebbe essere decisivo per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni.

