Il Ftse Mib sembra aver raggiunto un punto nodale sia di breve che di medio termine. L’indice azionario è salito di circa il 3% da inizio anno, dopo che nel 2023 era salito di circa il 30%.

31.500 di Future potrebbe ostacolare il rialzo fino al mese di marzo inoltrato, oppure prima si punterà verso i 32.000 e quindi 33.000 per il setup del 7 marzo? La risposta potrebbe venire fra qualche ora, al massimo entro la chiusura di seduta del 16 febbraio. Qual è il livello che potrebbe cambiare le sorti della tendenza in corso dal 30 ottobre? 30.945! Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questi livelli potrebbe far iniziare un ritracciamento del 5/7% dai valori attuali di prezzo. I prezzi continunano a “correre” lungo la trend line che congiunge i massimi di febbraio e poi luglio 2023. Resisterà anche stavolta? Potrebbe. In questo momento si affollano delle divergenze negative in una tendenza che rimane di fondo rialzista. Oggi notiamo azioni del Ftse Mib in forte rialzo. Ci riferiamo a NEXI che alle 16:06 segnava +4,08% e un prezzo di 7,346. Prima facciamo una breve premessa.

I motivi del nervosismo dei mercati internazionali

Perchè ieri i mercati hanno virato pesantemnte al ribasso? Il motivo è legato alla pubblicazione dei dati dei prezzi al consumo. Questi sono stati migliori delle attese. Questo dato potrebbe far scivolare ulteriromente in avanti un eventuale taglio dei tassi da parte della FED. Gli investItori infatti attendono un primo taglio dei tassi fra Marzo e giugno.

Azioni del Ftse Mib in forte rialzo: come le valutano gli analisti?

Le azioni NEXI da inIzio anno hanno formato il minimo a 6,952 e il MAssimo a 7,458. Le azioni nel 2021 hanno segnato il massimo a 19,401 e da quel momento è inIziato un forte ribasso fino ai minimi di 5,012 segnati nel corso del 2023.

Da quel momento la struttura grafica sembra in miglioramento.

Infatti, fra novembre e dicembre dello scorso anno, le azioni hanno inziato a segnare minimi e massimi crescenti su base mensile e i nostri oscillatori hanno indicato una probabilità abbastanza elevata che possa essere iniziata un fase rialzista duratura. Questo fino a quando non verranno segnati minimi decrescenti, come insegna l’analisi tecnica calssica.

Al momento il primario supporto è posto in area 6,952 e la prima resistenza in area 7,51 e poi in area in area 9,34 di medio lungo termine. Questa previsione è data dalla trend line su base mensile che parte dai minimi dello scorso anno. Come al solito poi questa previsione dovrà essere confermata di volta in volta dalla tendenza dei prezzi.

Siamo andati a leggere come gli analisti valutano queste azioni come riportato dal sitoMarketscreener:

Raccomandazione media Buy (19 giudizi) con prezzo obiettivo medio a 8,771.