Cosa potrebbe succedere all’indice S&P 500 secondo Wells Fargo e altre previsioni per il 2024

L’S&P 500 (Standard and Poor’s 500) è il più importante indice del mercato azionario statunitense. Come suggerisce il nome, misura la performance di un paniere di ben 500 titoli a grande capitalizzazione. Recentemente, la banca Wells Fargo si è espressa in proposito facendo delle previsioni. Scopriamo che cosa ha dichiarato e anche cosa consiglia agli investitori per questo 2024, che si preannuncia particolarmente tumultuoso e ricco di novità.

I dati storici possono fornirci notevoli indicazioni in merito all’andamento dei mercati e anche degli indici, compresi i maggiori a livello mondiale. Tra questi rientra l’S&P 500, importantissimo indice del mercato statunitense.

Analizzando i dati storici a propria disposizione, gli analisti di Wells Fargo sono giunti a delle precise conclusioni. Scopriamo quali sono.

Cosa potrebbe succedere all’indice S&P 500 secondo gli analisti

Secondo gli analisti di Wells Fargo, in base ai dati storici sarebbe possibile prevederne un calo minimo del 5%.

Ecco, quindi, cosa potrebbe succedere all’indice S&P 500.

Quali sono le altre previsioni di Wells Fargo per il 2024

Oltre a quanto abbiamo appena detto, secondo Wells Fargo il 2024 sarà un anno nella cui prima metà si assisterà ad un aumento delle fluttuazioni del mercato.

Come si potrebbe investire in questo momento storico

Nella loro stringata nota, gli analisti hanno consigliato agli investitori di agire nel seguente modo: privilegiare l’asset allocation e concentrarsi su settori come la sanità, i servizi di pubblica utilità e le comunicazioni.

Questi, a loro avviso, sarebbero i settori su cui concentrare le proprie energie in questo preciso momento storico. In particolare, hanno sottolineato che il settore delle comunicazioni sia destinato ad una forte crescita e che sarebbe quello su cui puntare maggiormente nel corso di questo 2024.

Al contrario, settori come quello dell’energia e degli investimenti value-based sarebbero a loro avviso destinati ad una crescita nulla. In generale, secondo le previsioni degli analisti di Wells Fargo tutte le aziende che appartengono ai cosiddetti ”settori ciclici” faranno particolarmente fatica nel corso di quest’anno.

Cosa è Wells Fargo?

Abbiamo dunque visto le previsioni degli analisti di Well Fargo per questa prima metà dell’anno e non soltanto. Cerchiamo quindi di capire cosa sia.

Si tratta di una delle più grandi banche degli Stati Uniti d’America e condivide il podio con colossi del calibro di Bank of America, Citigroup e JPMorgan. Inoltre, secondo la classifica redatta da Fortune, sarebbe la ventisettesima azienda più grande sul territorio statunitense.

