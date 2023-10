Case a partire da 30.000 euro nel paese incantato e casa dell’Orso Bruno a due passi da Roma 

Investire i nostri soldi in immobili può essere un ottimo affare soprattutto se la casa si trova in località turistiche. Ecco delle occasioni davvero importanti in uno dei paesi più caratteristici e amati dell’Abruzzo.

Con l’aumento dei prezzi, tenere i propri risparmi fermi sul conto corrente in banca o alle Poste non è una scelta saggia. A causa dell’inflazione infatti anche i nostri soldi stanno perdendo il loro valore. Pertanto tra spese di tenuta e marche da bollo, finirebbero soltanto per diminuire. Se abbiamo risparmi da parte, quindi, e non vogliamo che la svalutazione continui a farli diminuire, la scelta più vantaggiosa attualmente è investirli. Si può scegliere tra una vasta gamma di investimenti anche a seconda della nostra propensione al rischio e, magari, facendoci consigliare da un esperto.

Tra gli investimenti che più appassionano gli italiani ritroviamo il mattone. Ciò probabilmente perché viene percepito come il più sicuro e duraturo nel tempo. Tuttavia affinché il nostro investimento immobiliare sia effettivamente produttivo è fondamentale trovare l’immobile giusto. Ovvero ad un prezzo basso e in una località turistica o in una città grande in modo da poterla affittare a studenti o lavoratori. Si potrebbero trovare case a 50.000 euro in città universitarie come Roma.

Case a partire da 30.000 euro in uno dei paesi dell’Abruzzo più amati dai turisti

Trovare un immobile ad un prezzo medio, se non addirittura basso è molto più semplice di quanto si creda. Basta dare un’occhiata ai diversi portali di offerte immobiliari come Idealista.it, Immobiliare.it e tanti altri. Se amiamo la montagna, a circa due ore da Roma, potremmo raggiungere Pescasseroli, un paese della Provincia dell’Aquila in Abruzzo. È una cittadina davvero carina considerata il centro principale del Parco Nazionale d’Abruzzo. Sempre più amata dai turisti, è ormai frequentata non solo d’inverno per le sue piste da sci, ma tutto l’anno.

Qui si può trascorrere un weekend o qualche settimana all’insegna della tranquillità, della natura e di tanto relax. Una volta lì, rimarremo incantati dall’atmosfera che si respira in questo caratteristico paese dell’Abruzzo. Qui, oltre alla pace e all’ottima cucina della tradizione possono trovarsi anche case a partire da 30.000 euro che possono diventare un ottimo investimento.

Ecco diverse offerte per fare degli affari incredibili

Tra le diverse offerte immobiliari, sembrerebbe un ottimo affare un bilocale all’asta di circa 34 mq composto da 2 locali, bagno e un balcone. L’immobile è in buono stato e dotato di riscaldamento autonomo. La data fissata per la vendita è il 26 ottobre e il prezzo base parte da euro 30.150,00 presso il Tribunale di Sulmona. Pertanto chi è interessato dovrà affrettarsi. Per chi invece non ama acquistare all’asta, potrà comunque acquistare immobili davvero carini a prezzi comunque convenienti ma ovviamente più elevati.

Ad esempio, con circa 59.000 euro si può acquistare un appartamento di circa 60 mq. L’immobile si trova in un parco residenziale a 2 km dal centro storico di Pescasseroli. Se invece la cifra da investire è più alta, potremmo acquistare immobili più grandi situati nel caratteristico centro storico. Ad esempio a 100.000 euro circa si può acquistare un grazioso terratetto unifamiliare in pietra. Si tratta di un’unità abitativa indipendente disposta su 3 livelli. Ovvero, al piano terra soggiorno con area pranzo, al primo piano camera e bagno, al secondo piano camera, bagno e soppalco con ulteriore cameretta.