Era da marzo 2023 che non si registrava un ribasso così profondo sul Ftse Mib Future. È iniziato un ribasso di lungo periodo? Sicuramente la crescita delle tensioni geo-politiche nel Medio Oriente, che vanno ad aggiungersi a quelle in corso da anni in Ucraina, non fa altro che aumentare la probabilità che i mercati azionari possano accelerare al ribasso. Tuttavia, un modo quasi certo per perdere soldi in Borsa è quello di fare ipotesi e non leggere con attenzione i grafici. Cosa ci stanno dicendo quelli del Ftse Mib Future?

È iniziato un ribasso di lungo periodo per il Ftse Mib? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 13 ottobre in ribasso dello 0,92% rispetto alla seduta precedente a quota 28.214. La settimana ha chiuso al rialzo dell’1,47%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio di settimana in prossimità dell’area critica a 28.500, le quotazioni del Ftse Mib Future hanno nuovamente accelerato al ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere cercato di superare invano questo livello chiave nel corso della seduta di mercoledì, le quotazioni del Ftse Mib Future hanno invertilo al ribasso tanto da chiudere sotto il supporto in area 27.388. Da notare che questo livello già in passato aveva frenato la discesa delle quotazioni. Per cui bisogna prestare molta attenzione. Il suo immediato recupero, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione rialzista che troverebbe piena conferma nel caso di chiusure giornaliere superiori a 27.900.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori sono impostati al ribasso. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

