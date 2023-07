Nonostante la debolezza del dollaro che ha vissuto la peggiore settimana dal novembre 2022 in poi, i mercati azionari chiudono al rialzo, ma stentano a prendere con decisione la strada del rialzo. Tuttavia va notato che, almeno nel breve periodo, potrebbero essersi create tutte le condizioni per una rialzo importante in arrivo sui mercati azionari americani.

Rialzo importante in arrivo sui mercati azionari americani? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 14 luglio a quota 34.509,04, in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,29%.

Time frame giornaliero

Come avevamo già scritto negli articoli precedenti, lo scenario più probabile al rialzo è quello indicato in figura e che ha come punto con probabilità massima di inversione area 40.000. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dalla rottura, confermata settimana scorsa, della resistenza in area 34.334. A questo punto il rialzo potrebbe continuare fino alla forte resistenza in area 35.414,60 dove si potrebbero decidere le sorti del Dow Jones. Questo livello di resistenza, infatti, è particolarmente importante e la sua rottura potrebbe ridare nuova forza ai rialzisti.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso area 32.000 potrebbe essere un ottimo punto dove potrebbe riprendere il rialzo.

Time frame settimanale

A livello settimanale non ci sono grandi novità. Le quotazioni, infatti, continuano a muoversi all’interno del trading range 35.059 – 33.289. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario più probabile al rialzo è quello indicato in figura.

Al ribasso, invece, potrebbe essere probabile un ritorno in area 30.000.

