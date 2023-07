Cascate di fiori bellissimi con queste 3 piante ricadenti e sempreverdi che abbelliscono balconi e giardini

Le ricadenti sono delle piante molto scenografiche che decorano perfettamente giardini, balconi e anche l’interno di ogni casa. Ecco 3 specie dai fiori bellissimi che necessitano di poche cure e attenzioni. Puoi coltivarle facilmente in estate perché resistono al caldo torrido. Vediamo quali sono queste bellissime piante.

Se in inverno è necessario proteggere le piante dal gelo e dal vento, in estate devi assolutamente difenderle dal caldo torrido, cercando di innaffiarle regolarmente. È importante compiere questa operazione al mattino presto oppure in tarda serata, per evitare che l’acqua evapori velocemente.

Ma se non hai tempo o il pollice verde, ti consigliamo di coltivare delle piante che necessitano di pochissime cure anche in piena estate. Sappiamo tutti che le succulente sono vegetali che sopravvivono a tutto. Ma anche alcune specie di piante, non grasse, possono dare molte soddisfazioni.

Le piante sono ornamentali e scenografiche, soprattutto le rampicanti che decorano splendidamente muri e pergolati.

Per non parlare di quelle ricadenti, dotate di rami flessibili che pendono verso il basso. Creano delle vere e proprie cascate di fiori e sono di grande impatto visivo.

Cascate di fiori bellissimi con queste 3 piante ricadenti

Conosci la pervinca? Una pianta sempreverde tappezzante. Spesso viene coltivata all’interno di vasi sospesi perché è molto decorativa. I suoi bellissimi fiori di colore azzurro o viola sbocciano in primavera, e se le condizioni lo permettono, anche fino all’autunno.

Per coltivare la pervinca ci vuole davvero poco. È una pianta resistente che necessita di poche cure. Concimala con dei fertilizzati ricchi di azoto e innaffiala abbondantemente durante l’estate.

Anche l’eschinanto è una pianta sempreverde dalle foglie lucide e carnose. I fiori sbocciano copiosi in primavera ed in estate, regalando meravigliosi colori rossi o arancioni. I fusti flessibili, che ricadono verso il basso, rendono l’eschinanto adatto alla coltivazione in vasi sospesi.

La pianta ha bisogno di luce ma non ama particolarmente i raggi diretti del sole. Inoltre, in primavera, è necessario innaffiarla regolarmente, mentre in inverno diminuisci la quantità dell’acqua. Questo per evitare i ristagni che potrebbero far marcire le radici.

Usa un fertilizzante liquido, ma ricorda di sospendere la concimazione a partire dall’autunno.

I fiori che si chiudono alla sera

L’ipomea è una pianta sempreverde utilizzata come rampicate. Ma se viene coltivata in vaso, i suoi fusti ricadono verso il basso. Alcune specie fioriscono in primavera e fino all’autunno. I fiori hanno la forma di bellissime ed eleganti campanelle che sbocciano all’alba e si richiudono nel pomeriggio.

L’ipomea è una pianta tropicale che non teme il caldo e i luoghi assolati. Mentre soffre molto in inverno.

Il terriccio da usare è quello comune. Innaffia la pianta regolarmente cercando di tenere il terreno sempre umido. Fai attenzione, perché un inappropriato apporto di acqua (troppa o poca acqua) potrebbe rovinare le foglie e farle cadere.

Quindi avrai, cascate di fiori bellissimi con queste 3 piante ricadenti che resistono al caldo e non necessitano di molte cure. Coltivale sia in giardino che in balcone.