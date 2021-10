In casa passiamo volentieri molto tempo, notte compresa. È il nostro amato rifugio per quando si rientra dal lavoro e si ritrovano gli spazi che ci sono familiari. Ecco perché è importante respirare liberi e tranquilli in casa senza queste 3 sostanze pericolose grazie alle piante mangiaveleni.

Tempo fa in America si accorsero che l’aria che si respirava in casa, non era proprio del tutto pulita. Erano presenti sostanze chimiche nell’aria che potevano nuocere alla salute. Fra queste troviamo il benzene, il tricloroetilene e la formaldeide.

3 sostanze particolari

Alcune di queste sostanze sono cancerogene, tuttavia la loro pericolosità dipende dalla concentrazione in cui si trovano. In genere, è difficile che in casa queste sostanze raggiungano concentrazioni tali da provocare un cancro. Tuttavia non è impossibile ed eliminarle è sempre meglio.

Il benzene è considerato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, IARC, una sostanza cancerogena di gruppo 1, cioè che potrebbe causare il cancro. È generata dagli incendi dei boschi e dalle fuoriuscite di gas dai vulcani. Viene anche prodotta dalle attività industriali che utilizzano petrolio greggio e dai motori dei veicoli alimentati a benzina.

Il tricloroetilene è inserito nel gruppo 2 dallo IARC, considerato debolmente cancerogeno per l’uomo. Si trova soprattutto nell’aria contaminata che si respira e si accumula principalmente nel fegato.

La formaldeide è una sostanza gassosa che proviene dal fumo di tabacco, dalle resine usate per legni truciolati e compensati, per tappezzerie, moquette e tendaggi, parquet. La formaldeide secondo lo IARC appartiene al gruppo 1.

Respirare liberi e tranquilli in casa senza queste 3 sostanze pericolose grazie alle piante mangiaveleni

La NASA studiò il modo di eliminare queste sostanze con un sistema semplice e alla portata di tutti. Trovò nelle piante da appartamento un’ottima soluzione. Alcune di queste nel giro di 24 ore erano capaci di liberare le stanze dalla presenza di agenti inquinanti.

Fra le piante che più si sono rivelate efficaci troviamo la Gerbera jamesonii, dai fiori molto belli e multicolori originari del Sud Africa. Questa pianta ha eliminato la maggior parte del tricloroetilene e di benzene. Contro il tricloroetilene anche la Dracena marginata e il Giglio della pace hanno rimosso molto inquinante.

Ottimo contro il benzene, oltre alla Gerbera, anche il Crisantemo morifolium. In forma minore il Giglio della pace e il Tronchetto della felicità.

Per la formaldeide le piante più capaci sono state la Palma di bambù, la Dracena Janet Craig Compacta e la Sanseveria o Lingua di suocera.

Queste sono le piante a più grande potere pulente, in particolare di fronte ad alte concentrazioni di agenti inquinanti nell’aria. Consigli preziosi che possono esserci di aiuto a purificare l’aria delle nostre case, e respirare bene e in tutta tranquillità.