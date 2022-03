Basterebbe questo rimedio naturale per una pelle del viso più bella, capelli forti e luminosi e anche piedi profumati

Tutti i giorni, quando ci specchiamo, vorremmo vederci a posto. Se ci prendiamo cura di pelle e capelli in maniera costante, il passare del tempo lo affronteremo in modo migliore. In commercio, sia per donna che per uomo, si trovano articoli per idratare, rimpolpare, nutrire la pelle e prevenire le rughe. Per quanto riguarda i capelli, dalle maschere agli shampoo, per non parlare di lacche e prodotti vari per lo styling, si trova di tutto.

La tendenza degli ultimi anni, comunque, è quella di scegliere creme e detergenti vari, anche articoli per il trucco, con meno elementi possibili, magari in larga percentuale naturali. Oltre a ciò che ogni tanto compriamo in profumeria o nei supermercati per la nostra bellezza, potremmo fare a casa qualcosa di utile. In effetti, basterebbe questo rimedio naturale per prenderci cura saltuariamente del viso e dei capelli ma anche dei nostri piedi.

2 maschere per il viso

Sappiamo bene che in natura molte erbe sono usate per lenire fastidi di ogni genere. Tra quelle aromatiche, il basilico possiede varie proprietà, utili anche in cosmetica. Per preparare una maschera per pelli sensibili, che si arrossano e irritano facilmente, occorrono:

10 foglie lavate e asciugate di basilico;

2 cucchiaini di olio di jojoba;

un cucchiaino di aloe in gel.

Pestare o frullare il basilico, aggiungere gli altri ingredienti, applicare sul viso e sciacquare dopo 15 minuti. Si può potenziare l’effetto rinfrescante con una buona crema lenitiva e protettiva.

Per le pelli grasse, si possono pestare 3 foglie di basilico e aggiungerle a qualche cucchiaio di argilla verde, un cucchiaino di polpa di pomodoro senza semi e un po’ di olio di mandorle. Miscelare il tutto e applicare. Lavare il viso dopo una decina di minuti.

Le maschere si possono usare al massimo una volta a settimana. È bene far assorbire sempre una crema idratante dopo il trattamento.

Basterebbe questo rimedio naturale per una pelle del viso più bella, capelli forti e luminosi e anche piedi profumati

Per quanto riguarda i capelli, preparare un infuso facendo bollire 200 ml d’acqua. Versare in una tazza in cui avremo messo 15 foglie di basilico. Attendere 5/10 minuti e filtrare. Aggiungere 2 cucchiai d’infuso a 120 grammi di yogurt bianco, mescolare e applicare sulla lunghezza dei capelli. Lavarli dopo 30 minuti con uno shampoo delicato.

Anche i piedi potrebbero beneficiare del basilico. Fare bollire alcuni litri d’acqua e poi aggiungervi 60 grammi di foglie di basilico fresco o essiccato. Filtrare dopo 15 minuti, versare in una bacinella insieme a dell’acqua fredda e ad alcune gocce di olio di tea tree. Infine, immergervi i piedi per 10 minuti.

Approfondimento

Ecco come fare le maschere in tessuto a casa per un viso più bello e luminoso spendendo pochi soldi