Siamo in inverno e il mare è solo un ricordo. O forse no.

Chi vive al Nord sta assistendo alle recenti nevicate, mentre chi è del Sud può godersi le alte temperature prendendo beatamente il sole in spiaggia.

A parte i mesi di freddo inverno, il Bel Paese vanta un clima temperato da far invidia a molti altri Paesi europei. Gli italiani che abitano in prossimità del mare vi si recano sia in estate che in inverno anche e soltanto per una passeggiata rilassante.

Infatti, è scientificamente provato che guardare il mare ha incredibili effetti rilassanti sulla salute mentale di ognuno di noi.

Sarà per la sua maestosità, sarà per l’inconfondibile rumore delle onde, sarà per il colore cangiante… tutti amano il mare.

Ma c’è anche altro. Non solo tranquillità e serenità mentale, ma benessere sotto ogni punto di vista. Infatti, respirare l’aria di mare ha questi effetti miracolosi sull’organismo.

La respirazione

Chi soffre di malattie respiratorie ha un’alta sensibilità agli sbalzi termici che ne possono peggiorare le condizioni. Il clima temperato tipico delle zone marine evita l’insorgere di malattie come la bronchite o, comunque, un loro eventuale aggravamento.

D’altra parte, gli pneumologi sostengono che l’aria di mare rappresenti un grande alleato nella cura della sinusite cronica.

C’è poi un dettaglio apparentemente banale ma assolutamente fondamentale: in prossimità del mare, vi è una bassa concentrazione di smog. Nulla a che vedere, dunque, con l’aria inquinata del centro città o delle zone industriali. Un vero toccasana per i nostri polmoni.

Questione di meditazione

La respirazione a pieni polmoni garantisce la distensione fisica e mentale. Camminare in riva al mare, difatti, permette di rilassarsi al punto tale da entrare in una condizione propriamente meditativa. Lunghe passeggiate respirando a pieni polmoni garantiscono quindi il benessere emotivo oltre che psichico.

Ecco perché respirare l’aria di mare ha questi effetti miracolosi sull’organismo.