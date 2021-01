Le cotolette sono una specialità di carne che molti amano per la golosità della panatura che le contraddistingue. Quella che vogliamo proporre oggi è una versione diversa che prevede le verdure, anziché la carne come elemento di base. Oggi vediamo come preparare le cotolette vegetariane dal ripieno cremoso.

Ingredienti

2 melanzane;

8 funghi porcini;

30 gr. di prezzemolo fresco;

2 rametti di timo;

1 spicchio d’aglio;

1 peperoncino fresco;

5 uova;

80 gr. di brie;

1 litro di olio di semi;

sale grosso q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione degli ingredienti

Tagliare a fettine le melanzane e ricavarne una ventina di fette o comunque di numero pari. Metterle in uno scolapasta e farle spurgare con il sale grosso, coprendole con un piattino che faccia loro una leggera pressione. Lasciarle così per almeno un’ora. Intanto pulire delicatamente i funghi porcini togliendo il terriccio sul gambo con l’aiuto di un coltellino. Rimuovere il gambo dei funghi e mettere da parte le cappelle. Nel frattempo, lavare e pulire il prezzemolo, sfibrare il timo e metterle in una ciotola. Pulire anche l’aglio e schiacciarlo con lo schiaccia-aglio. Pulire il peperoncino togliendone i semi interni, tritarlo finemente e aggiungerlo dunque all’aglio tritato, al prezzemolo e al timo. Rompere in una ciotola le uova e sbatterle. Unire il trito di erbe aromatiche ed amalgamare il tutto aggiungendo sale e pepe a piacere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Trascorsa un’ora, le melanzane avranno rilasciato la loro acqua, quindi strizzarle bene, e metterle su un piano ben distanziate per farle asciugare ancora un po’.

Procedimento per realizzare le cotolette vegetariane dal ripieno cremoso

Preparare due ciotole: una con farina ed una con il pangrattato. Tagliare il formaggio brie a fettine della misura adatta per farcire. Su una melanzana mettere un pezzetto di formaggio brie e coprire con un’altra melanzana. Ripetere la stessa procedura per ogni melanzana. Similmente, prendere la cappella di un fungo e farcirlo con fettine di formaggio brie e coprire con un’altra cappella. Ripetere la procedura per ogni fungo.

A questo punto scaldare l’olio di semi in una padella capiente. Impanare le cotolette vegetariane dal ripieno cremoso prima nella farina, poi nell’uovo con il trito ed infine nel pangrattato. Attenzione ad essere meticolosi nella panatura per far sì che il ripieno non fuoriesca. Friggere nell’olio caldo fin quando saranno perfettamente dorate. Con l’aiuto di una schiumarola, toglierle dall’olio e riporle su carta per fritti. Friggerne un paio di pezzi alla volta per ottenere una cottura e doratura uniforme.