Quando si parla di cani ci sono due tipologie di persone. C’è chi pensa che siano davvero nostri figli, dotati quindi di caratteristiche quasi umane. D’altro canto, c’è chi pensa che siano solo animali che sono retti da logiche puramente di natura (mangiare, dormire, riprodursi). Come al solito, la realtà sta nel mezzo: i cani sono degli animali molto speciali. Sempre animali, certo, ma con delle caratteristiche uniche. Chi vuole averne uno o, peggio ancora, chi un cane ce l’ha già, farebbe bene a sapere ciò che segue. Attenzione: mai fare questa cosa con i cani, se la ricorderanno per tutta la vita.

Cosa non fare? Ridere di loro

Magari per scherzo o magari perché non ci riflettiamo. Se prendiamo in giro i cani, anche da cuccioli, loro non se lo dimenticheranno mai. Ma è vero; anzi è possibile? Oltre ad averlo visto personalmente con i vicini di casa, quest’attitudine dei nostri amici a quattro zampe è certificata dagli esperti. I cani hanno, per così dire, una memoria “emozionale”. Questa memoria è anche presente negli umani, specie per quanto riguarda i sentimenti e le scelte inconsce.

Per i cani invece è proprio la memoria che fa ricordare odori, persone, situazioni. Quando li sbeffeggiamo li feriamo nell’orgoglio, e li distruggiamo psicologicamente. Non solo, se prendiamo in giro un cucciolo e poi lo rincontriamo quando è cresciuto, sarà molto aggressivo con noi. Ci mostrerà i denti e ringhierà come un dannato. Il punto è proprio questo, la loro memoria esiste e non è a corto termine come pensiamo noi. Ecco perchè attenzione: mai fare questa cosa con i cani, se la ricorderanno per tutta la vita. La loro intelligenza esiste, è solo diversa dalla nostra. Tra l’altro, se ci siamo mai chiesti se esiste una razza di cane più intelligente delle altre, qui c’è la risposta.