A distanza di 14 anni Tenaris ha segnato nuovi massimi storici. Adesso otrebbe essere arrivata la resa dei conti per uno dei migliori titoli da inizio anno. Dopo tanto correre, infatti, potrebbe essere giunto il momento di rifiatare prima di riprendere a salire.

Il quadro di medio/lungo periodo

Questo 2022 che si avvia alla conclusione ha visto il titolo Tenaris guadagnare fino alla chiusura del 9 dicembre ben il 66,36%. Occupando così la secondo posizione dietro a Saras che ha guadagnato il 92,08%. Un risultato eccezionale se si pensa che l’indice Ftse Mib è in territorio negativo e che il terzo migliore titolo, Leonardo, ha guadagnato il 20,7%.

Questa corsa al rialzo, però, potrebbe essere al termine e l’eventuale inversione ribassista potrebbe avere un impatto di medio/lungo periodo. Come anticipato in un precedente articolo, infatti, il livello chiave per mantenere il rialzo di medio/lungo periodo passava per area 15,97 euro. Chiusure settimanale sotto questo livello avrebbero potuto determinare un’inversione ribassista.

Il 9 dicembre questa chiusura c’è stata e adesso bisogna aspettare eventuali conferme. Per il momento andiamo a guardare più da vicino cosa sta succedendo il time frame giornaliero.

Resa dei conti arrivo per uno dei migliori titoli da inizio anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 9 dicembre in ribasso dello 0,87% rispetto alla seduta precedente a quota 15,385 euro.

Dopo il rialzo che ha portato al raggiungimento dl nuovo massimo storico in area 17 euro, le quotazioni sono andate incontro a una fase laterale caratterizzata a media praticamente sovrapposte e senza alcuna direzione. Nel corso della settimana appena conclusasi, però, c‘è stato un deciso incrocio ribassista i cui effetti si sono visti nelle sedute successive.

L’unico segnale di forza è arrivato nelle ultime tre sedute della settimana quando le quotazioni sono rimaste praticamente ferme.

Le raccomandazioni degli analisti sul titolo Tenaris

Le raccomandazioni degli analisti non sono di molto aiuto. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione del 18,2%, ma la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari a circa il 17,5%. Ciò vuol dire che il parere dei diversi analisti è abbastanza discordante.

Se investi in Borsa! Non perdere fra pochi giorni il nuovo straordinario Ebook di ProiezionidiBorsa