È incredibile ma questo Comune regala fino a 10.000 euro per chi intraprende un’attività commerciale

Arriva una grande opportunità per chi vuole intraprendere una nuova attività commerciale in questo bellissimo Comune del Cilento che eroga contributi fino a 10.000 euro. Ecco come fare la domanda e quali documenti preparare per non perdere questa grande occasione.

L’accesso al mondo del lavoro è sempre più complicato e trovare il fatidico posto fisso talvolta sembra un sogno irrealizzabile, nonostante diversi aiuti dal Governo. Ecco perché sono in tanti che decidono di intraprendere la libera professione o di aprire delle attività commerciali dove potersi realizzare e trovare soddisfazioni personali. Per chi sta decidendo d’intraprendere un’attività commerciale, questo incantevole Comune del Cilento offre un’occasione imperdibile, non solo per chi vi si voglia trasferire. È incredibile ma questo Comune in Provincia di Salerno ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi per chi decide d’intraprendere un’attività nel suo territorio.

Si tratta del Comune di Roccadaspide che eroga fino a 10.000 euro di contributi per promuovere lo sviluppo di nuove attività economiche e incentivare così l’insediamento sul suo territorio. Roccadaspide è un arroccato su uno sperone roccioso dalle origini antichissime, fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. I primi insediamenti nel territorio si fanno risalire alla civiltà greca ed etrusca. Sicuramente sono da ammirare il suo castello che sovrasta la sottostante Valle del fiume Calore Lucano, nonché le sue chiese situate nel caratteristico centro storico.

È incredibile ma questo Comune stanzia fino a 10.000 euro per chi decide d’intraprendere un’attività

Il Comune sul suo portale web ha pubblicato l’avviso per contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali. Si tratta della concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo di nuove attività. Le imprese ammesse al contributo devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese, purché intraprendano una nuova attività economica dopo la pubblicazione dell’avviso.

In alternativa, potranno proporre istanza in qualità di “costituenda”, impegnandosi ad avviare l’attività per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese. In particolare entro 20 giorni dalla comunicazione di ammissibilità. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività nei territori del Comune. Il contributo è ottenuto in base a determinati punteggi stabiliti dalla delibera della Giunta Comunale n.263/22. Con un punteggio di 10 punti, l’importo minimo erogabile è di euro 2.500, mentre con 40 punti, il punteggio massimo è di 10.000 euro.

Come fare la domanda

L’istanza dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune. roccadaspide.sa.it entro le ore 13.00 del 19 dicembre 2022. Domande inviate con altre modalità comporteranno l’esclusione. L’istanza dovrà contenere, a pena di esclusione:

documento di riconoscimento del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società;

copia visura camerale per le attività già costituite;

in caso di attività già costituita, certificazione di regolarità contributiva positiva e in corso di validità.

La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario.