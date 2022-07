Bastano davvero pochi requisiti per accedere alle offerte di lavoro di seguito. Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma e non è necessario il possesso di esperienza pregressa nel ruolo. Trattandosi di un evento annuale, il lavoro riguarderà esclusivamente il periodo della manifestazione.

Scopriamone i dettagli

I quasi 400 posti di lavoro accessibili ai diplomati di ogni età arrivano dall’evento internazionale dell’Umbria Eurochocolate. Quest’anno il luogo di ritrovo è il “Centro Fieristico UMBRAFIERE”, situato a Bastia Umbra. Sono tantissimi i profili ricercati, andando da promoter e hostess a standisti e venditori. Non mancano all’appello gli animatori per l’intrattenimento.

Cosa serve per accedere alle posizioni aperte per lo Eurochocolate? Alla pagina dedicata disponibile sul sito dell’evento potremo visualizzare una lista dei requisiti generali necessari. Innanzitutto, i candidati interessati devono almeno aver raggiunto i 18 anni di età. Preferibilmente, durante i giorni della mostra, dovrebbero risiedere nella provincia di Perugia. Devono, poi, essere autonomi per gli spostamenti, aver conseguito il diploma di scuola media superiore, essere in possesso di spiccate doti relazionali e comunicative.

Saranno costantemente in contatto con il pubblico e, pertanto, si ricercano persone cordiali e disponibili, aventi buone proprietà di linguaggio. In quanto alla lingua, è preferibile, ma non strettamente necessario, avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Quando avrà luogo la mostra? Eurochocolate si terrà dal 14 ottobre al 23 ottobre 2022. Per essere sempre aggiornati sulle novità dallo staff, viene messo a disposizione un numero di telefono collegato a Whatsapp. Lo stesso numero è abilitato anche per la ricezione di domande con richiesta di informazioni.

400 posti di lavoro accessibili ai diplomati per questo evento di rilievo internazionale

Per procedere all’invio della candidatura, accediamo al sito web dell’evento Eurochocolate. Da computer sulla barra in alto, mentre da telefono nel menù a tendina in alto a destra, troveremo la sezione “Lavora con noi”. Da qui avremo modo di scoprire tutti i dettagli sui requisiti richiesti e sull’opportunità lavorativa. Per inviare domanda, compiliamo il form in basso con i nostri dati e clicchiamo sul tasto “Invia”. In questa fase non è necessario allegare alcun curriculum vitae.

Per ulteriori offerte di lavoro accessibili con il diploma, ricordiamo che molti annunci di Ferrovie dello Stato pubblicati nelle scorse settimane sono ancora attivi.

