Chi di noi si occupa di pulizie domestiche sa bene quanto sia piacevole l’odore del pulito.

Nella nostra vita quotidiana non è sempre semplice mantenere un odore piacevole nelle stanze per via di diversi motivi: la puzza di cucina, quella dei nostri animali o quella di chiuso sono sempre all’attacco e spesso è difficile farla andare via.

Per fortuna esistono numerosi metodi per profumare le stanze in maniera naturale e per rendere gli ambienti più piacevoli.

Un’alternativa ideale per chi non ama il fumo

Esistono davvero innumerevoli metodi per profumare casa nostra. Dall’incenso in bastoncini a quello in grani, dalla carta profumata ai diffusori, ma anche gli oli essenziali e gli spray. Ognuno di questi metodi ha dei pregi e dei difetti e possono essere adatti per esigenze diverse.

In moltissimi non amano l’odore forte oppure il fumo che si sprigiona dall’incenso e per questo rinunciano a usare profumi dentro casa. Oggi, perciò, vogliamo parlare di un metodo alternativo che ci permette di profumare in maniera delicata ma persistenze le stanze della casa.

Stiamo parlando delle candele profumate, che rappresentano una semplice ed economica alternativa ai metodi più intensi di profumazione. In particolare, parleremo delle candele prodotte dalle case di produzione di nicchia, in grado di portare i profumi particolari e ricercati.

Rendiamo casa nostra ospitale e profumatissima grazie a queste profumazioni naturali

Sempre più spesso le case che producono i profumi di nicchia producono candele profumate con gli stessi aromi proposti per la cura della persone.

Case come Penhaligon’s, Byredo e Dyptique stanno avendo grande successo per la linea di candele aromatizzate da usare dentro casa. Si tratta di prodotti realizzati con cere naturali e non tossiche, che dopo pochi minuti di accensione sprigionano un aroma delicato e persistente.

Queste candele hanno una durata notevole ed emanano un profumo persistente che delizierà l’aria di casa. La scelta tra le profumazioni è ampissima, possiamo trovare le stesse dei profumi più iconici di queste case oppure alcune miscelazioni create ad hoc per conferire alla casa un odore di pulito e di familiare. Niente a che vedere, quindi, con le dozzinali profumazioni delle candele commerciali che troviamo al supermercato.

Il prezzo di questi prodotti è superiore alla media, ma una volta che li proveremo non riusciremo più a farne a meno.

Dunque, rendiamo casa nostra ospitale e profumatissima con queste candele dagli aromi particolari e sorprendenti.

