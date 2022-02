Dopo i 40 anni moltissime di noi iniziano a riscontrare un cedimento della pelle che porta alla comparsa di rughe. Purtroppo, creme e pomate possono fare ben poco per contrastare questo cambiamento. In certi casi è possibile ricorrere alla chirurgia tramite un intervento di blefaroplastica che risolleva la pelle e rende di nuovo grande e ampio l’occhio.

Se però non crediamo sia il caso di ricorrere a questa soluzione, possiamo usare altri metodi, per esempio il make up: ecco, infatti, come nascondere in pochi minuti le palpebre cadenti se conosciamo questi piccoli trucchi, scopriamo insieme.

Due accessori

Quando abbiamo più di 40 anni e la palpebra superiore ha ceduto, dobbiamo fare molta attenzione al make up che usiamo.

Dovremo adottare alcune accortezze particolari in modo da evitare disastri: quando la palpebra cade il trucco si scioglie subito e può rovinarsi. Per questo motivo è fondamentale usare sempre cosmetici waterproof in modo che durino più a lungo.

Per realizzare un trucco adatto a questo tipo di occhi useremo due trucchi come il primer occhi e il mascara. Questi prodotti sono fondamentali, perché ci permetteranno di mascherare le rughe e la pelle cadente che spegne lo sguardo.

Possiamo iniziare il nostro make up stendendo il primer occhi sulla palpebra. Questo prodotto uniforma la pelle e crea una base che permette all’ombretto di durare più a lungo. Ora possiamo iniziare a stendere un ombretto colorato oppure nude.

Ecco come nascondere in pochi minuti le palpebre cadenti che spengono lo sguardo

Dovremo fare molta attenzione di stendere l’ombretto solo nella parte esterna dell’occhio, creando una linea obliqua che sale verso l’alto. In questo modo eviteremo di marcare i difetti dell’occhio e li renderemo più grandi.

Ora possiamo passare un eyeliner rigorosamente nella parte esterna dell’occhio evitando la parte che è a contatto con la palpebra. Adesso possiamo finalizzare il trucco applicando il nostro mascara waterproof.

Il trucco delle ciglia è fondamentale, perché andrà a coprire i difetti e le rughe che chiudono l’occhio e ci fanno sembrare più vecchie. Non dovremo far altro che passare il mascara ripetutamente in modo da allungare e rendere più spesse le ciglia.

È molto importante soffermarsi in particolare sulle ciglia della parte interna dell’occhio. Un’alternativa molto utile sono le ciglia finte. Se amiamo l’effetto delle ciglia finte, dovremo preferire quelle di media lunghezza e con una forma naturale.

