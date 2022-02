Ecco la tecnica make up viso delle star per apparire subito più giovani e dai lineamenti scolpiti e luminosi

Forse siamo ormai troppo concentrati sull’apparenza, presi come siamo dall’immagine distorta della bellezza che spesso i social ci restituiscono.

Tuttavia, non sempre possiamo attribuire certi magnifici scatti soltanto a photoshop.

Allo stesso modo non saremmo del tutto onesti con noi stessi se negassimo che un aspetto curato non sia importante.

Per questo, aldilà dei difetti più o meno evidenti che possiamo avere, è importante cercare di essere la miglior versione di noi stessi.

In questo possiamo essere autentiche anche con un po’ di trucco, se questo serve a donarci un po’ più di sicurezza.

Il make up è una vera e propria arte che può aiutarci a valorizzare i nostri punti di forza e camuffare le imperfezioni.

Conoscerne anche i più piccoli segreti non potrà che esserci d’aiuto.

Tra queste ecco la tecnica make up viso delle star potrebbe davvero fare la differenza, si chiama underpainting e scopriremo come funziona.

Prendiamoci cura della nostra pelle

Prima di svelare i dettagli di questa tecnica vediamo come possiamo dare una mano al make up mantenendo già in partenza una pelle in salute.

Di certo non possiamo pretendere di invertire l’orologio biologico, ma possiamo rallentare in qualche modo la sua corsa.

Questo è il risultato di un approccio combinato di buone abitudini e validi prodotti.

È fondamentale innanzitutto evitare di esporci troppo ai raggi del sole, che contribuiscono fortemente all’invecchiamento cutaneo.

Dovremmo poi prestare particolare attenzione all’alimentazione, che deve essere sana e completa.

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici, è cruciale utilizzare fin dalla giovanissima età una buona crema idratante. Non solo per il viso ma per tutto il corpo.

I prodotti andranno poi adattati al passare del tempo, che porterà nuove esigenze.

Questo vale sia per contrastare le rughe del viso che le fastidiose zampe di gallina che possono formarsi intorno agli occhi.

Ecco la tecnica make up viso delle star per apparire subito più giovani e dai lineamenti scolpiti e luminosi

Spieghiamo ora in cosa consiste questa tecnica utilizzata da star del calibro di Jennifer Lopez, Ariana Grande e Kim Kardashian.

Come abbiamo detto si tratta del cosiddetto underpainting make up.

Questa modalità di trucco prevede che terra, fard e illuminante vengano stesi prima del fondotinta.

Dopo la crema idratante e, se possibile, un primer, procediamo con la nostra consueta routine.

Terra su zigomi, lati del naso, mento e tempie, fard sulle guance e illuminante nelle zone che vogliamo mettere in risalto.

A questo punto stendiamo il fondotinta, preferibilmente con una spugnetta ed uniformiamo il tutto.

Questa tecnica ci sorprenderà con una tridimensionalità unica ed un aspetto subito da gran serata.

Sicuramente da provare per capire se fa al caso nostro, noi siamo sicuri che difficilmente verrà abbandonata.