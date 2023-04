Perché dobbiamo mettere pepe nero e caffè nella lavatrice. La risposta della nonna lascia di stucco

Tirare fuori il bucato dalla lavatrice e trovarlo opaco è sicuramente spiacevole, i prodotti utilizzati potrebbero essere inefficaci. Piccole aggiunte di prodotti naturali possono fare la differenza. Ecco 2 rimedi che danno risultati in pochissimo tempo.

Detersivo e ammorbidente potrebbero non bastare. Alcuni trucchi della nonna sono utili per valorizzare il colore del bucato e garantire una maggiore brillantezza. Partiamo dal pepe nero. Il pepe è abrasivo e rimuove i residui di sapone dai capi. È il sapone a rendere meno brillante il bucato e l’azione del pepe ci aiuta a risolvere questo problema. Il pepe va via quando risciacquiamo e togliendo il bucato dalla lavatrice ci accorgeremo che i capi saranno come nuovi.

Dobbiamo aggiungere 1 cucchiaino di pepe in grani direttamente nel cestello per ottenere il risultato migliore. Avviamo un programma a freddo oppure sfruttiamo le basse temperature. Il pepe ci potrebbe sorprendere. Alcuni detersivi che ci promettono brillantezza potrebbero non essere abbastanza viscosi. Gli elementi chimici presenti potrebbero danneggiare i tessuti. Il pepe nero invece agisce in maniera naturale evitando di danneggiare i capi e soprattutto la lavatrice.

L’importanza del risciacquo

Perché dobbiamo mettere pepe nero nella lavatrice? Se vogliamo ottenere capi puliti e brillanti dobbiamo farlo dopo aver separato i bianchi dai neri e dai colorati. Se ricorriamo al pepe nero per i colorati e all’aceto o al bicarbonato per i bianchi il nostro bucato sarà perfetto. Tenere in ordine i panni prima del bucato ci permetterà di programmare i lavaggi nella maniera più efficace e di utilizzare i giusti rimedi a seconda della tipologia e dei colori degli indumenti.

Avere i neri brillanti non è un’impresa facile. Il nero tende a sbiadire con il passare del tempo e con i tanti lavaggi fatti. Aggiungere 2 tazze di caffè nel cassetto della lavatrice che ospita il detersivo è un modo semplice che ci serve per ridare brillantezza ai capi scuri. Se invece della lavatrice utilizziamo la bacinella per i lavaggi a mano, utilizziamo 1 bicchiere di caffè con 2 cucchiai di sale grosso. Possiamo effettuare il risciacquo a mano o in lavatrice, i colori saranno brillanti e i tessuti delicati rispettati senza correre il rischio di rovinarli.

Perché dobbiamo mettere pepe nero e caffè e fare i lavaggi a vuoto

I rimedi naturali aiutano la lavatrice a svolgere il lavoro nella maniera giusta cioè senza rovinare le parti metalliche sollecitate. La lavatrice è uno degli elettrodomestici che usiamo più di tutti, ogni giorno, per tanti lavaggi ogni settimana. Il pepe nero e il caffè non creano tappi nel sifone di evacuazione. Questo succede spesso con i detersivi ed è il motivo per cui la lavatrice lascia residui di sporco. In questi casi, con sifone tappato, il risciacquo potrebbe essere disastroso e creare macchie scure sui capi lavati.

Questi ingredienti inoltre contribuiscono a limitare le macchie grigie che i lavaggi lasciano sul bucato a causa del calcare. La pulizia dell’elettrodomestico è fondamentale per evitare che il bucato esca macchiato dalla lavatrice limitando gli effetti del calcare. Fare un lavaggio a vuoto almeno una volta al mese con aceto o bicarbonato renderà più puliti i capi scuri e colorati che avranno maggiore brillantezza grazie a pepe e caffè.