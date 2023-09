Come tutti sanno l’ISEE è quel certificato che serve a singoli e famiglie per richiedere bonus, agevolazioni, prestazioni assistenziali e sussidi. ISEE è acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Questo è il certificato che mette meglio in evidenza la situazione patrimoniale e reddituale di un contribuente e della sua famiglia.

Una certificazione molto più specifica rispetto alle dichiarazioni dei redditi che guardano solo a ciò che il contribuente produce come reddito nell’anno precedente quello di dichiarazione. Ogni misura o prestazione che richiede l’ISEE, ha determinati limiti per questa certificazione. Oggi vediamo quello che un contribuente può ottenere con un ISEE al di sotto di 6.000 euro.

Ho un ISEE sotto i 6.000 euro, quali agevolazioni posso ottenere dallo Stato? Ecco le sorprese inaspettate

Sono diverse le misure che lo Stato offre alla popolazione in base all’ISEE che hanno. Alcune misure funzionano dietro domanda da parte dei diretti interessati. Altre invece sono automaticamente concesse grazie all’incrocio delle banche dati che permettono di verificare in maniera automatica ed in tempo reale l’ISEE del cittadino in collegamento con una determinata agevolazione. Gli interessati devono prima di tutto presentare dal DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS. Questo documento è l’autodichiarazione dei redditi e dei patrimoni (mobiliari ed immobiliari) propri e del proprio nucleo familiare con cui si chiede all’INPS il rilascio dell’ISEE. Dopo aver capito cos’è, ora possiamo rispondere a chi ci chiede: “ho un ISEE sotto i 6.000 euro, quali agevolazioni posso ottenere dallo Stato?”

Dal nuovo Supporto alla Formazione e al Lavoro al Bonus sociale, ecco cosa fare con un ISEE sotto i 6.000 euro

La soglia di 6.000 euro per quanto concerne l’ISEE è di strettissima attualità. Questo limite infatti è stato inserito tra i requisiti che adesso servono per poter richiedere il Supporto alla Formazione e al lavoro. Parliamo della nuova misura che, per chi appartiene a famiglie composte tutte da soggetti tra i 18 ed i 59 anni, ha preso il posto del reddito di cittadinanza.

Questa è la prima agevolazione che si può prendere con un ISEE sotto tale soglia. In questo caso servirà presentare la domanda all’INPS per l’accesso al nuovo sussidio. Senza domanda invece il Bonus Sociale. Infatti per ottenere lo sconto su bollette della luce e del gas non serve la domanda ma basta dotarsi di un ISEE in corso di validità. E 6.000 euro di ISEE sono sufficienti a rientrare nel benefit dal momento che anche in origine questa agevolazione riguardava famiglie con un ISEE fino ad 8.000 euro (poi passato a 12.000 e 15.000 con interventi straordinari dettati dalla crisi economica).

Le altre agevolazioni

Chi ha un ISEE sotto i 6.000 euro può godere dell’assegno unico e universale sui figli a carico sotto i 21 anni di età in misura intera. Stesso discorso per il Bonus Asilo nido per i figli, oppure per le riduzioni delle tasse universitarie, per l’acquisto prima casa per gli under 36 e per la carta acquisti o il Bonus Maternità dei Comuni.