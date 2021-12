Prendersi cura dei propri capelli è davvero molto importante. Riuscire a mantenere un cuoio capelluto sano e curato ci consente di preservare la sua bellezza.

Questo non vuol dire andare ogni giorno dal parrucchiere, ma la soluzione per rendere i capelli forti e sani è quella di utilizzare dei prodotti giusti (non necessariamente molto costosi), non eccedere con il calore del phon e della piastra, avere una sana alimentazione e ridurre i trattamenti troppo aggressivi.

La caduta dei capelli è un fenomeno fisiologico che spesso non deve spaventare. Infatti, la normalità è perdere all’incirca dagli 80 ai 100 capelli al giorno. Quando non ci sono particolari patologie, non dobbiamo assolutamente preoccuparsi, perché ogni capello che cade, verrà subito sostituito da uno nuovo.

Un frutto che aiuta l’organismo

Sono tanti i trattamenti e i prodotti che possiamo utilizzare sui capelli per renderli sani, voluminosi e luminosi. Ma spesso non sappiamo che ci sono dei rimedi naturali che permettono di prenderci cura della nostra chioma anche utilizzando degli alimenti che abbiamo in casa.

Sappiamo ad esempio, che l’olio di oliva nutre in profondità i nostri capelli lasciandoli morbidi e idratati. Ma anche questa pianta aromatica rende la chioma forte, luminosa e profumata.

Possiamo anche utilizzare un frutto molto particolare, che spesso si usa in cucina per le preparazioni salate. Parliamo dell’avocado, un alimento dalla forma a pera che possiede una buccia rugosa e un nocciolo legnoso e di grandi dimensioni. Questo frutto sarebbe ricco di vitamine e minerali utili per il benessere del nostro corpo.

Per capelli nutriti e mai sfibrati bastano pochi grammi di questo comune frutto e solo qualche minuto

Le proprietà benefiche dell’avocado sono importanti per la salute del corpo, ma anche per quella dei nostri capelli. Infatti questo frutto potrebbe rendere la nostra chioma idratata, morbida e lucente.

Preparare una maschera a base di avocado è molto semplice. Basterà frullare la polpa di mezzo avocado e aggiungere qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva. Distribuiamo il composto su tutte le lunghezze e sulle punte (i capelli dovranno essere umidi). Raccogliamoli in una cuffia e lasciamo agire per 15 minuti. Terminato il tempo di posa, laviamo i capelli e asciughiamo. Ecco che per capelli nutriti e mai sfibrati bastano pochi grammi di questo comune frutto e solo qualche minuto.

Questo rimedio naturale aiuterà a riparare in profondità il capello e ad eliminare il tanto odiato effetto crespo.