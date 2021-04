Non sempre noi donne ricordiamo quando abbiamo cominciato ad utilizzare un prodotto make-up. Mascara secco, patina scura sugli ombretti, rossetto che ha cambiato colore. E ancora, fondotinta dalla consistenza strana, smalto grumoso. Se troviamo i nostri prodotti in queste condizioni è arrivata proprio l’ora di buttarli. Infatti utilizzare make-up scaduto, può causare allergie e irritazioni alla pelle e agli occhi.

Ci sono dei prodotti, però, a cui possiamo donare una nuova vita. Non commettiamo l’errore di buttare questo prodotto di bellezza scaduto perché possiamo riutilizzarlo.

Come utilizzare il flacone del mascara scaduto

Quando nella make-up collection troviamo il nostro mascara preferito secco e con uno strano odore. La prima cosa che facciamo è buttarlo nell’indifferenziato e comprarne uno nuovo.

Ci sono molti metodi green per riutilizzare questo prodotto una volta scaduto. La prima operazione da fare è quella di lavare il tubetto e lo scovolino o spazzolino. Con un uncinetto stacchiamo la parte in plastica che permette di eliminare l’eccesso di prodotto.

Possiamo ora lasciare tutti i pezzi in ammollo in acqua molto calda e lavarli con sapone delicato o shampoo. Sciacquarli bene e lasciare asciugare. L’operazione è molto lunga perché non sarà facile eliminare velocemente tutto l’eccesso di prodotto.

Un’idea per evitare di buttare il mascara vecchio è quello di utilizzarlo come contenitore. Una volta ripulito e asciugato per bene, possiamo riempire con il prodotto che più desideriamo.

Un’idea è quella di riempire il flacone con l’olio di ricino. Quest’olio è noto per le sue proprietà benefiche per ciglia e sopracciglia. Irrobustisce e protegge i piccoli peli che proteggono l’occhio.

Si può usare l’applicatore per stendere l’olio.

Altri utilizzi

Oltre al contenitore possiamo riutilizzare l’applicatore del mascara per pettinare e sistemare le sopracciglia. Per effettuare uno scrub delicato ed esfoliante sulle labbra. Ancora per pulire accuratamente le unghie.

