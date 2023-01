Quanto guadagna Maria De Filippi e come potrebbe investire i suoi soldi?

Sinonimo di successo, tutti i programmi televisivi di Maria De Filippi hanno un riscontro di pubblico notevole. Ed è facile immaginare i suoi guadagni siano considerevoli data la molteplicità di trasmissioni che conduce e molto altro.

Appena approda alla Mediaset è una giovanissima donna con laurea in Giurisprudenza e tanto di lode conseguita all’Università di Pavia. Sono i primi anni Novanta e Queen Maria conduce Amici nella sua formulazione inziale. Uno studio televisivo con tanto di pubblico e il racconto di una problematica familiare da parte di due o più ospiti in studio. Da subito il programma piace sia ai giovanissimi che alla fascia d’età più adulta. Sul fronte della vita privata, Maria si sposa con Maurizio Costanzo nel 1995 con rito civile presso il Comune di Roma con l’allora sindaco Francesco Rutelli.

Opportunità ma anche talento e fiuto

Sono gli anni in cui lei stessa ammette di godere di una grande occasione in casa Mediaset. Chiarisce anche “ti hanno dato la bicicletta, adesso pedala”. A dire che l’opportunità certamente le arriva ma per farla fruttare occorre lavoro, studio e competenza. Tutte caratteristiche che Queen Mary coltiva in modo minuzioso. In più ha di suo il fiuto acuto che le consente di cogliere cosa piace al pubblico a casa e spingere su determinati contenuti. Oggi la Mediaset conta su di lei per numerosi programmi. Da “Uomini e Donne” ad Amici (l’Academy), “C’è Posta per te” e la partecipazione a “Tu sì que vales”. Ma quanto guadagna Maria De Filippi?

Cifre da capogiro e fonti di guadagno

Secondo rumors la cifra annua si aggirerebbe sui 10milioni di Euro. Un guadagno importante che deriva dalla conduzione ma anche da altro. Infatti la De Filippi insieme a Maurizio Costanzo fonda la Fascino Srl. Si tratta di una società di produzione televisiva che solo nel 2017 avrebbe chiuso con un attivo di 3,4 milioni di euro.

Chiaramente ci sono dei costi tra dipendenti e collaboratori ma al netto di tutto il guadagno annuale di Maria sarebbe sugli 800mila Euro. I dati provengono dalla lettura di vari siti web, registrati come testate giornalistiche.

Intanto la coppia ha anche un figlio in affido, Gabriele, che poi viene adottato. Oggi è un giovane di 31 anni in forza presso la Fascino Srl. Le poche foto di Maria in compagnia di Gabriele restituiscono un sorriso raggiante alla donna che oggi ha 61 anni.

Come potrebbe investire?

Le nostre sono solo supposizioni. Crediamo che il suo comportamento da investitore possa avvicinarsi molto a quello tipico dell’italiano. Avrà comprato degli immobili di pregio.

Avrà sicuramente delle azioni, obbligazioni e titoli di Stato. Il suo potrebbe essere un profilo abbastanza prudente, diciamo che in portafoglio potrebbe avere dei fondi comuni di investimento bilanciati fra azionario internazionale e obbligazionario. Poche azioni, e quelle che potrebbe avere sono a larga capitalizzazione, ad esempio ENEL, ENI, Generali Assicurazioni, SNAM. Titoli che crescono nel tempo e con poche oscillazioni. La immaginiamo come persona attenta ai mercati e che si informa, e che ha bisogno di riassicurazioni quando i mercati azionari scendono. La nostra è immaginazione. Chissà se sarà poi così! E le criptovalute? Non crediamo che sia nel suo stile! Per lei sarebbe un salto nel buio!