Andare in vacanza in Europa spendendo poco? Sono queste le 4 destinazioni migliori dell’anno tutte da scoprire

Dove andare in vacanza in Europa spendendo poco per 3-4 giorni? Stiamo per scoprire alcune delle mete più economiche del 2023 che hanno poco da invidiare alle grandi capitali. È il momento di preparare i bagagli.

Il 2023 è iniziato da nemmeno un mese e gli esperti di viaggi hanno già dato le prime indicazioni su come viaggeremo quest’anno. I trend principali sono due: le vacanze low cost e quelle last minute. Risparmiare e prenotare all’ultimo minuto, però, non significa accontentarsi. Perché stiamo per svelare che è davvero possibile andare in vacanza in Europa spendendo poco. Basta scegliere una di queste 4 mete veramente meravigliose che potrebbero rubarci un pezzo di cuore.

Faro è il tesoro nascosto del Portogallo

Il Portogallo è un paradiso per chi ama storia, mare e natura. Ma soprattutto è una delle mete migliori al Mondo per chi è appassionato di fotografia. Tra tutti i luoghi da visitare uno da non perdere è sicuramente Faro, nel cuore dell’Algarve. Faro è famosa per i suoi suggestivi vicoli risalenti al medioevo e per le sue lunghissime spiagge. In più è circondata da splendidi parchi naturali e visitarla potrebbe costarci tra 100 e 300 euro a persona per una vacanza breve.

Budapest non passa mai di moda e costa pochissimo

Budapest resta un grande classico se vogliamo scoprire le capitali europee a cifre contenute. Basti pensare che a oggi i prezzi per un weekend con volo + hotel oscillano tra i 100 e i 400 euro a persona. La capitale ungherese è un vero e proprio scrigno di tesori architettonici ed è una delle città più verdi d’Europa. Il nostro consiglio è quello di visitare le antiche terme e di ammirare i famosi Pub delle Rovine. Ovvero antichi edifici semi-distrutti e riconvertiti in bar e pub.

Alla scoperta di Riga

Nel Vecchio Continente c’è una città fuori dalle rotte turistiche principali che merita di essere visitata una volta nella vita. Stiamo parlando di Riga, ovvero dell’antica capitale della Lettonia. Nel 2014 è stata capitale della cultura europea ed è ricchissima di storia, vita e tradizione. Visitandola ci troveremo in una città a misura d’uomo in cui convivono lo stile liberty e l’architettura medievale. Assolutamente da non perdere. A maggior ragione se i prezzi rimangono quelli attuali. Ovvero tra i 200 e i 300 euro a persona per 3 notti comprensive di volo e albergo.

Andare in vacanza in Europa spendendo poco è possibile se scegliamo Granada

L’Andalusia è una delle regioni spagnole più ricche di perle da scoprire. Tra le più suggestive impossibile non citare Granada, un luogo in cui convivono culture e storie millenarie. I luoghi assolutamente da visitare sono l’Alhambra, palazzo patrimonio UNESCO, i giardini Generalife e la Cappella Reale. In più a meno di un’ora di auto possiamo trovare la catena montuosa della Sierra Nevada, perfetta per escursioni e trekking. E se prenotiamo in questi giorni possiamo trovare ottime offerte a meno di 300 euro a persona.