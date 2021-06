Un testo che ha 15 anni di vita ma è senza tempo. Una guida pratica per un cambiamento personale orientato al successo nella vita professionale ma anche nelle relazioni con gli altri. “The 7 habits of highly effective people” che nella stampa italiana è “Le 7 regole per avere successo” di Stephen R. Covevy. Si tratta di uno dei maggiori autori internazionali su tematiche manageriali e di crescita personale tant’è che una nota testata americana lo annovera tra i 25 americani più influenti al Mondo.

Quest’ottimo libro da leggere in vacanza può farci invertire rotta nella nostra vita

Non possiamo anticipare le sette regole ma fornirne un assaggio del contenuto del testo che merita una lettura che in molti si rivela risolutiva di nodi e blocchi verso il successo in apparenza insormontabili.

Oltre a dei suggerimenti tecnico pratico quel che si ricava è un cambio di prospettiva e di visione. Perché per crescere nella vita si inizia dal quotidiano. Dall’ora della sveglia mattutina, all’organizzazione della giornata senza trascurare lo spirito con cui si affrontano vicende e difficoltà.

La prima regola

Per incuriosire alla lettura, merita intanto la definizione della prima indicazione del testo “Le sette regole per avere successo”. Si tratta dello spirito proattivo perché fra stimolo e risposta, dice l’autore, c’è la libertà di scelta che quindi può scardinare la visione comune deterministica lungo la linea causa-effetto.

E qui vale la pena citare Eleanor Roosvelt, (non a caso parte del testo) che evidenzia come nessuno può farci del male senza il nostro consenso. A dire che molto spesso è proprio il nostro consenso rispetto a ciò che capita a ferirci molto di più del fatto in sé.

Comincia pensando alla fine

Qui l’autore si concentra sul concetto di leadership personale che precede quella manageriale. Perché “management è salire la scala del successo, la leadership è fare le cose giuste”.

Il volume presenta un metodo che permette di incrementare la capacità di raggiungere obiettivi personali e professionali. Ovviamente leggere questo testo significa voler migliorare, aprire la mente e agire di volontà per cambiare paradigma e spesso abitudini quotidiane.

Ecco, dunque, perchè quest’ottimo libro da leggere in vacanza può farci invertire rotta nella nostra vita.

Un altro testo che Noi di Proiezionidiborsa abbiamo censito fa riferimento alla capacità di rivedere se stessi dal punto di vista interiore: possiamo approfondire al seguente link.