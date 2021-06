Quest’oggi i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano le importanti novità che arriveranno per molti fortunati. Sembra incredibile ma arriva l’aumento della pensione che vale oro per tanti fortunati. Più volte infatti in precedenti articoli gli esperti hanno descritto quelle che saranno le incredibili importanti sorprese che ci saranno per tantissimi risparmiatori. In particolare, nell’articolo “In arrivo incredibili tagli alle tasse e più soldi in tasca per i risparmiatori”. Infatti qui gli esperti hanno descritto i vantaggi che potrà portare la legge di prossima approvazione, che prevede l’alleggerimento della pressione fiscale. Ebbene da tale alleggerimento fiscale ne gioverebbe gran parte dei cittadini.

Infatti è prevista una riduzione dell’aliquota per tutti gli appartenenti al cosiddetto ceto medio. Molto probabilmente, arriva l’aumento della pensione per questi fortunati pensionati. Ciò è auspicato anche dalla Corte dei Conti che da tempo richiede una revisione del sistema tributario italiano per lavoratori e per pensionati. Tra le varie ipotesi, la più concreta sembra essere uno spostamento del prelievo da parte del Fisco verso l’IVA, ovvero diminuire il prelievo fiscale dall’IRPEF aumentando l’IVA, le tasse di successione e altri balzelli. Ecco di seguito illustrato cosa potrebbe accadere.

Sembra incredibile ma arriva l’aumento della pensione che vale oro per tanti fortunati

Il nostro Governo pertanto si è impegnato, a seguito della presentazione del PNRR e conseguente accettazione dalla Commissione Europea, al progetto di riforma tributaria. Fortemente richiesta anche dalla Corte dei Conti. Ebbene tale riforma vedrà come protagonista il ceto medio. Ovvero coloro che nel nostro sistema sono individuati in una fascia di reddito compresa tra 28.000 e 55.000 euro. Per circa 7 milioni di contribuenti è previsto un abbattimento dell’IRPEF. La maggior parte di coloro che appartengono a questo ceto sono per lo più pensionati.

Ebbene, questi nell’attuale sistema pagano il 38% che se sommati ad altre tasse e balzelli vari arrivano ad un’imposizione fiscale sul reddito superiore al 41%. Si parla di scalino e di disparità di trattamento, perché lo scaglione precedente, che arriva fino a 28.000 euro di reddito sconta un’aliquota del 27%. Da ciò si evince che per equità e per il principio della proporzionalità ci sarà una sostanziosa diminuzione delle tasse per il ceto medio. Pertanto, sembra chiaro che ci sarà un aumento delle pensioni per le tasse risparmiate. Quando aspettarsi l’aumento? Probabilmente entro la primavera del 2022, oppure, per essere ottimisti, con l’inizio del nuovo anno.

