Molti di noi stanno aspettando di lasciare da parte i vestiti da ufficio e infilarsi finalmente in costumi da bagno e vestiti svolazzanti. Stando in bikini per molto tempo, la maggior parte di noi si spenderà per ottenere una abbronzatura da sfoggiare poi al ritorno in città.

Esistono, però, dei trucchi per riuscire a raggiungere questo scopo in maniera sana e graduale. Oggi parliamo di uno di questi. Quest’olio ha proprietà magiche e lenitive e ci conferisce un’abbronzatura invidiabile. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Piccole abitudini che possono aiutare a rendere la nostra pelle ambrata

Prima di tutto ricordiamo una cosa banale, ma da tenere in mente: è sempre necessario proteggersi con una protezione solare adeguata rispetto al fototipo della propria carnagione. Passiamo ora ai consigli.

Prima di partire per il mare è necessario preparare la pelle per il sole. A fine pagina c’è un altro articolo che fornisce un prezioso consiglio in merito. Spiega infatti che trattamenti è necessario fare.

Successivamente una buona idea può essere quella di curare l’alimentazione e scegliere alimenti ricchi di betacarotene. Parliamo, ad esempio, di carote, di albicocche, del melone e dei pomodori. Generalmente, quindi, i cibi dal colore giallo o arancione.

Quest’olio ha proprietà magiche e lenitive e ci conferisce un’abbronzatura invidiabile

Se si vuole agevolare l’abbronzatura, si può pensare di preparare un olio abbronzante fai-da-te al mallo di noce. Basta comprare l’olio di sesamo, della curcuma e del mallo di noce in polvere. Le dosi sono 250 millilitri per il liquido e un cucchiaio scarso per quanto riguarda le spezie.

Una volta miscelato il tutto, basta far riposare il composto al fresco per una decina di giorni. Spalmarlo poi sul corpo prima dell’esposizione al sole. Tutti questi elementi ci aiuteranno, infatti, a diventare più scuri. In particolare, la curcuma ha un’azione antinfiammatoria mentre il mallo di noce contribuisce invece ad attivare la produzione di melanina.

Approfondimento

Abbronzatura duratura e sempre perfetta grazie a questo trucco che gli esperti non rivelano