Romantici e passionali: questi 3 segni zodiacali vivranno un marzo ricco di amore e di buona sorte

Il mese di marzo è appena iniziato e alcuni segni zodiacali riusciranno a viverlo al meglio. Tra questi ne troviamo 3 molto romantici e dolci.

Febbraio è stato il mese in cui molte coppie hanno festeggiato San Valentino. La classica festa degli innamorati che molti amano mentre altri detestano. La percezione dell’amore è molto diversa a seconda del segno zodiacale di ognuno. Poi, sicuramente, molto dipenderà anche dal carattere e dalle caratteristiche personali, ma alcuni segni tendono al romanticismo più di altri. Tra questi troviamo il Sagittario, ma anche il Toro e la Bilancia. E come sarà marzo per questi segni zodiacali? Scopriamolo insieme.

Romantici e passionali: questi 3 segni zodiacali e tra loro c’è il Sagittario

I nati sotto al segno del Sagittario amano molto la loro libertà ma sanno anche scendere a compromessi in nome dell’amore. Infatti, appena trovano una persona adatta a loro sono in grado di barattare la propria indipendenza per quell’affetto che viene visto come amore eterno. Il romanticismo e l’intraprendenza fanno parte del DNA dei nati sotto al segno del Sagittario e questo li rende molto interessanti.

Tra i segni più compatibili con il Sagittario troviamo il Capricorno ma anche il Leone. Per il Sagittario marzo inizierà con il piede giusto in campo sentimentale, con nuovi incontri o relazioni che si consolidano. Tuttavia, qualche difficoltà potrebbe venire da Saturno e Marte contrari in campo lavorativo. Attenzione a discutere con un superiore, potrebbe ritorcersi contro.

Bilancia

Il secondo segno zodiacale estremamente sensibile e romantico è la Bilancia. I nati ad ottobre, infatti, tendono a cercare stabilità e dolcezza nelle relazioni a costo di dire addio alla libertà. Nella relazione della Bilancia un elemento fondamentale è la presenza, videochiamate e messaggi sono imprescindibili. I sentimenti vanno coltivati e per la Bilancia sono importanti anche queste cose oltre alla progettualità. A volte potrebbe sembrare difficile da gestire, ma sarà solo questione di compatibilità. Perfetta con il Sagittario o con il Leone.

Il mese di marzo per la Bilancia sarà ricco di soddisfazioni lavorative, anche se i risultati migliori si vedranno da maggio in poi. In amore qualche problema che ci si trascina dietro dal 2022 ma le cose potranno ancora cambiare. Sarà bene, però, fare attenzione al modo di porsi con l’altra persona, che non potrebbe gradire continue intromissioni.

Toro

Da ultimo tra i segni zodiacali più innamorati troviamo i nati sotto al segno del Toro. Romantici e vivaci, amano riempire la relazione di affetto e presenza con molta costanza. Molto difficili da conquistare, dal momento che si lasceranno andare solamente con chi dà loro molta fiducia. Il Toro è un segno zodiacale che ama progettare e per questo motivo le relazioni inizieranno solamente se ci sarà sentore di futuro.

Il mese di marzo per il Toro sarà positivo sia per i sentimenti che per il lavoro. Venere è favorevole a nuovi incontri, è ora di prendere decisioni. Romantici e passionali: questi 3 segni zodiacali tra cui anche il Toro.