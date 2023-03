Tavoletta del WC ingiallita: non cambiarla e anziché bicarbonato e candeggina prova i 3 trucchi che ti cambiano la vita

Nel bagno si annida gran parte dei germi della casa e la lotta contro lo sporco e il calcare è all’ordine del giorno. Oggi vogliamo occuparci del WC e in particolare di una delle sue componenti: la tavoletta. Con questo articolo ti sveliamo 3 rimedi della nonna che ti permetteranno di riavere la tavoletta del water come nuova.

Che sia un bagno piccolo o grande, i sanitari bianchi e splendenti rendono l’ambiente più gradevole alla vista. Eppure diciamocelo: tenere il bagno sempre pulito ed impeccabile a volte è davvero difficile. La tavoletta del water è l’elemento più a rischio di macchie e schizzi e mantenerla pulita e priva di aloni gialli è una lotta continua.

Quasi tutte le tavolette del WC sono in plastica o in resina di colore bianco e proprio per questo motivo tendono ad ingiallire. Una tavoletta che presenta macchie o aloni gialli fa apparire sporco anche il bagno più pulito di tutti. Se hai provato a pulirla con il bicarbonato di sodio e non è bastato, non disperare: oggi ti spiegheremo come sbiancare la tavoletta del tuo WC.

Tavoletta del WC ingiallita: per rimuovere le macchie più ostinate dai un’occhiata in cucina

La candeggina è un prodotto molto valido nella lotta ai germi e ai batteri. Tuttavia, un uso prolungato può essere nocivo e se dobbiamo utilizzarla occorre essere prudenti.

Le nostre mamme ci hanno insegnato ad usare il bicarbonato per sbiancare tessuti e superfici. Nonostante ciò, non tutti sanno che anche l’amido di mais è un prodotto formidabile e che può sostituire il bicarbonato ottenendo risultati eccellenti. Se unisci la sua azione con quella dell’aceto bianco otterrai un composto cremoso e sbiancante che potrai usare per pulire la tavoletta. Applicane una modesta quantità su una spugna morbida e strofina con insistenza: il risultato ti sorprenderà.

Non solo per la cura delle piante: prova il sapone giallo per togliere le macchie gialle dalla tavoletta del water!

Il sapone giallo è un prodotto dalle infinite virtù. Può sembrare incredibile, ma questo prodotto non serve solo per allontanare insetti e parassiti dalle nostre piante, ma anche per sbiancare bucato e superfici. Prendi una piccola quantità di questo sapone ecologico e strofinala sulla superficie da sbiancare. In men che non si dica la tavoletta di plastica tornerà a splendere.

Potrai usare il sapone giallo anche per creare un detergente spray sbiancante. Lasciane sciogliere un po’ in mezzo litro d’acqua calda e spruzzalo sulla tavoletta, ma anche sulla lavatrice e sul frigorifero per sbiancarli in un attimo.

Contro le macchie più resistenti, prova a unire l’azione della salvia e del sale

Non sopporti più la vista della tavoletta del WC ingiallita? Prova questo rimedio poco conosciuto ma davvero efficace. Inumidisci con acqua tiepida qualche foglia di salvia e cospargile con del sale. Strofina le foglie di salvia sulla tavoletta e vedrai che gli aloni gialli spariranno senza fatica.

L’azione sbiancante della salvia unita a quella delicatamente abrasiva del sale ti aiuteranno a risolvere questo problema. Prima di sostituirla ed acquistarne una nuova, prova questi semplici trucchetti sulla tavoletta del WC che potranno farti risparmiare soldi.