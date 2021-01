Per chi ama il tiramisù tradizionale ma anche per chi non ama il tiramisù, questa ricetta potrebbe essere molto utile. Questa famosa preparazione generalmente è anche una delle prime che si realizzano per fare pratica in cucina.

Veloce e pratico, questo dolce è richiesto in tutto il mondo. Questa sera, la Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori una versione più leggera, adatta per tutte le occasioni. Soprattutto dopo le festività natalizie, quando si cercano preparazioni light e meno caloriche. In questo caso, la ricetta si avvale della ricotta in sostituzione del mascarpone.

Ottimo come dessert al cucchiaio, il tiramisù può essere congelato e conservato velocemente.

Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 250 g ricotta;

c) 60 g zucchero semolato;

d) 3 tazzine di caffè;

e) 200 ml di panna fresca;

f) 200 g di biscotti savoiardi;

g) cacao amaro q.b.

Far impazzire gli ospiti in pochi minuti con un tiramisù speciale adatto ad ogni occasione. Procedimento

Innanzitutto, dividere i tuorli dagli albumi. Prendere una ciotola, versare i tuorli e lavorarli con lo zucchero. Aggiungere la ricotta e mescolare con cura. Montare a parte la panna fresca e poi unirla al composto. Infine, aggiungere gli albumi e amalgamare tutti gli ingredienti.

Prendere una pirofila. Prendere i savoiardi, bagnarli nel caffè e poi disporli nella pirofila.

Versare il primo strato di crema, spolverare con un velo di cacao e ripetere il procedimento per creare almeno due massimo tre strati. Una volta pronto, il tiramisù va fatto riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirlo. Per diluire il caffè, soprattutto in presenza di bambini, aggiungere una goccia di latte prima di bagnare i savoiardi. Ed ecco che il dessert risulterà un’arma vincente per conquistare gli ospiti in poche mosse.

