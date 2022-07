Chi ama tenere i capelli su una lunghezza medio lunga potrebbe covare qualche ripensamento di fronte a questa ondata di afa persistente. È pur vero che basta appellarsi a scrunchies e forcine per fare acconciature semplici ma alla moda e risolvere in minima parte il problema. Tuttavia, anche continuare a legare i capelli non è buona cosa, in quanto li rende più fragili e spesso tendono a spezzarsi. Meglio allora, forse, rinunciare per qualche mese ad una chioma lunga e puntare l’attenzione su qualche idea per la testa. A tal proposito, questo taglio corto e pratico è il re dell’estate: super versatile, permette di sfoggiare tanti look diversi in poche mosse.

In effetti, se ci pensiamo, quando tagliamo i capelli, da una parte siamo contente di avere meno impegno, ma dall’altra temiamo di appiattire il look. Lo shift cut consente invece di giocare con lo styling pur avendo una base corta, riuscendo a personalizzare il taglio e rendendolo particolarmente moderno. Il punto di forza dello shift cut sta precisamente nell’asimmetria, che appunto dà adito a diverse messe in piega con cui creare acconciature sempre nuove. Ad esempio, se scegliamo la versione cortissima ai lati e con ciuffi più lunghi al centro del capo, possiamo agire in diversi modi. Possiamo lasciare il ciuffo pettinato in avanti, preferire un look spettinato o, al contrario, più bon ton, semplicemente creando la riga laterale.

Questo taglio corto e pratico è il re dell’estate per avere tanti look alla moda con un solo gesto

Ma anche un taglio a scodella, di cui da bambini ci vergognavamo, reinterpretato in modalità shift diventa fresco e sbarazzino. Possiamo scegliere se sfoggiarlo più o meno voluminoso, a seconda che asciughiamo i capelli a testa in giù oppure no, e muovere la scriminatura. E, se decidiamo di passare in salone per un’aggiustatina al taglio, potremmo anche approfittarne per lasciarci conquistare dal colore dell’estate: il biondo beige. Nonostante il nome possa trarre in inganno, si tratta di una colorazione adatta anche a chi ha i capelli più scuri.

L’obiettivo è infatti quello di far risaltare non il colore naturale quanto più il sottotono della pelle, rendendo il viso più luminoso. Ad esempio, chi ha una carnagione molto chiara dovrebbe preferire punti luce dorati, color sabbia. Sulle pelli olivastre starebbe invece meglio una sfumatura cenere, perché crea un contrasto più armonioso anche con le radici nocciola.

