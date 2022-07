Secondo l’oroscopo, ecco i segni zodiacali meno compatibili con la Vergine in amore

La Vergine è nota per il carattere razionale e per la meticolosità. La sua visione del Mondo la rende particolarmente compatibile con lo Scorpione. Condividono la spiccata intelligenza, la propensione alla pianificazione e numerosi interessi e abitudini.

Le caratteristiche che abbiamo citato non la rendono però apprezzata da tutti quanti gli altri segni zodiacali. Alcuni in particolare riuscirebbero difficilmente ad avere una relazione amorosa con una Vergine. Se magari potrebbero essere buoni se non ottimi amici, non è detto che riescano a formare solide relazioni amorose.

Vediamo dunque tutti i segni zodiacali meno compatibili con la Vergine secondo l’oroscopo.

Il Leone

Questo segno di fuoco è caratterialmente in antitesi con la Vergine. Non è detto che una relazione amorosa tra questi due segni sia un completo disastro, ma sicuramente faticherà a decollare. Il Leone è molto passionale e la Vergine tende spesso ad apparirgli eccessivamente fredda.

Se riescono a trovare un punto di incontro nonostante le divergenze caratteriali, possono dare vita ad una coppia serena e solida.

Il Sagittario

La Vergine ha una forte attitudine alla pianificazione. Il Sagittario, altro segno di fuoco, invece non ama organizzare le proprie giornate. Si tratta inoltre di uno spirito libero che mai riuscirebbe a convivere con chi tende a voler etichettare e definire ogni singola cosa.

I loro approcci diametralmente opposti alla vita li rendono del tutto incompatibili nonostante gli sforzi delle parti.

L’Acquario

Si tratta di uno dei segni più empatici dello zodiaco ed è sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Il suo obiettivo è la creazione di un mondo ideale.

La Vergine tende invece ad essere egoista e a prediligere il suo benessere personale. Questa è la principale ragione per cui questi due segni non vanno d’accordo in amore o anche soltanto in amicizia.

Citiamo infine la Bilancia, un segno che tende ad avere una vena spirituale molto accentuata. Il materialismo e l’eccessiva razionalità della Vergine tendono pertanto a fargliela apparire superficiale. Difficilmente potrà avere una relazione solida e duratura con una persona di questo segno.

