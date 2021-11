Tra le monete più apprezzate da collezionisti ed appassionati rientrano sicuramente quelle in oro da investimento. In pratica esse sono un’alterativa molto valida per chi vuole investire in oro fisico, senza acquistare i classici lingotti.

Del vecchio conio ce ne sono diversi esemplari, ma sul Web si possono trovare facilmente franchi, sterline, dollari e così via.

In questo articolo vedremo 2 monete commemorative in oro appena emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Queste sono in teoria da investimento, ma data la loro bassa tiratura potrebbero in futuro valere molto di più dell’oro in esse contenuto.

Infatti, queste eccezionali monete da investimento in oro potrebbero farci guadagnare una montagna di soldi in futuro

Realizzate dal Poligrafo e Zecca dello Stato, le due monete che vedremo oggi sono, come detto, in oro puro. Hanno un valore nominale di 20 e 50 euro ed inaugurano una serie tematica dedicata alla lira. In quest’occasione, le due monete sono dedicate alla famosa lira Cornucopia, coniata a partire dal 1951.

Caratteristiche estetiche

Il dritto è comune ad entrambe le monete ed abbiamo al centro una bilancia, contornata dalla scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. In basso, troviamo il nome dell’autore, ossia l’artista Maria Angela Cassol. Sulla parte adiacente i bordi, invece, vi è un cerchio di perline.

Sul rovescio i due esemplari si differenziano tra loro per il diverso valore nominale inciso. In entrambe le monete, infatti, troviamo a sinistra rispettivamente il valore “20 EURO” e “50 EURO”.

Verso il centro, invece, troviamo la classica cornucopia, affiancata al numero 1, rappresentazione appunto della vecchia moneta da 1 lira.

Completano la moneta, l’incisione dell’anno di emissione “2021”, la lettera “R” che identifica la Zecca di Roma ed il cerchio di perline vicino ai bordi.

Tiratura e valore

Emesse entrambe con una finitura in reverse proof, queste due monete hanno un alto valore numismatico, anche per la bassissima tiratura.

L’esemplare da 20 euro, infatti, è stato emesso in 1.499 esemplari, con un diametro di 22 millimetri ed un peso di 7,776 grammi.

Quello da 50 euro, invece, ha un contingente di 1.999 esemplari, con un diametro di 28 millimetri ed un peso di 15,552 grammi.

Nel primo caso, il prezzo di emissione è di 549 euro mentre il secondo è di 999 euro.

