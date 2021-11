Se abbiamo mai sperato un giorno di svegliarci in un posto che avesse le sembianze del regno di Arendelle con un castello, e un lago ghiacciato davanti, dobbiamo sapere che esiste ed è anche molto vicino a noi.

Nella regione geografica e forestale del Salzkammergut, nel distretto di Gmunden, davanti ad un bellissimo lago in cui si specchiano le montagne innevate, sorge un piccolo comune di soli 757 abitanti. Stiamo parlando di Hallstatt, una località dell’Alta Austria deliziosa e pittoresca. Visitarla sarà come entrare dentro un dipinto, specie nel periodo invernale dove il clima rigido e la neve contribuiscono a creare un’atmosfera incredibile. Raggiungerlo dal nostro Paese non è così difficile, visto che dista solo qualche ora di macchina da Cortina d’Ampezzo. Questo spettacolare villaggio a pochi passi dall’Italia è perfetto per una fuga d’amore a pochi euro durante le feste tra paesaggi da urlo e atmosfere natalizie.

Tra i monti innevati, il lago ghiacciato e una buona cioccolata calda da gustare nei locali tipici mentre fuori nevica ci sembrerà di essere in Frozen

Le sue origini sono antichissime, perché si parla di alcuni ritrovamenti di villaggi che risalgono al IV secolo a.C. Nel 1311 questa città divenne mercantile. La si poteva raggiungere solo tramite il lago o tramite dei sentieri stretti in mezzo alle foreste e alle montagne. Il lembo di terra tra i monti e il lago è, infatti, molto stretto e ancora oggi interamente occupato dalle case e dal centro.

Tra foreste, montagne innevate e un lago bellissimo degno delle migliori favole, Hallstatt è la meta perfetta per chi vuole vivere un’esperienza diversa. La sua bellezza e i suoi benefit, infatti, nel tempo hanno creato anche problemi di overturism, ovvero sovraffollamento turistico. Tutti almeno una volta nella vita vogliono ammirare questa cittadina.

Il centro storico è sicuramente la prima cosa da visitare. Perdiamoci tra le sue viuzze, le stradine, le case in stile alpino, i locali e i ristoranti con prodotti tipici e dalle insegne particolari. Possiamo visitare la piazza Markplatz, che durante il periodo natalizio si riempie di mercatini e bancarelle con luci, renne e Babbo Natali. Continuando la nostra passeggiata possiamo raggiungere Römisches, il punto panoramico della città. Inoltre è doverosa una visita alla chiesa di Hallstatt con il campanile caratteristico e antico.

Questo spettacolare villaggio a pochi passi dall’Italia è perfetto per una fuga d’amore a pochi euro durante le feste tra paesaggi da urlo e atmosfere natalizie

Poi possiamo dedicarci alla visita del cosiddetto mondo del sale o Salzwelten. Questo luogo è un insieme di attrazioni turistiche a pochi passi da Hallstatt, che possiamo raggiungere con la funicolare. E poi per apprezzare ancora meglio il panorama mozzafiato con i monti pieni di neve e il villaggio illuminato possiamo recarci alla torre di Rudolf o Rudolfsturm. Non perdiamoci, inoltre, il lago salato sotterraneo e le miniere del sale di Hallstatt, una delle maggiori attrazioni del luogo.

Infine prendiamoci del tempo in pieno relax per una bella cioccolata calda e dei dolcetti dentro uno dei bar e delle pasticcerie locali. Sarà il massimo mentre fuori cade la neve, facendoci sentire davvero come se fossimo nel regno delle Nevi.